Частка долара у міжнародних розрахунках знизилася, євро зміцнює позиції

За підсумками червня частка долара США серед найпопулярніших валют для глобальних розрахунків через SWIFT знизилася на 1 процентний пункт (п.п.), до 47,19%, випливає із даних системи міжбанківських розрахунків.

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Незначно знизилася і частка юаня, яка у травні була на рівні 2,89%, а вже у червні — 2,88%. Це стало найновішим найнижчим рівнем китайської валюти. При цьому порівняно з травнем обсяг платежів у юанях зріс на 2,57%.

Позитивну динаміку у вигляді зростання частки показав євро, який зріс з 23,56% у травні до 23,87%, і фунт стерлінгів — з 7,06% до 7,59%.

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Причина падіння

Причини падіння позицій долара пов'язані зі зміною геополітичної обстановки та активізацією регіональних економік Азії та Європи.

Експерти очікують на подальший перерозподіл сил на світовому фінансовому ринку, можливе посилення впливу китайського юаня та інших валют країн, що розвиваються.

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