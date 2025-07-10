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10 липня 2025, 16:43

Частка долара у світових резервах впала, євро — зросла — МВФ

Частка долара США в глобальних валютних резервах, про які звітують країни до Міжнародного валютного фонду, дещо знизилася на 0,1 в.п. до 57,7% у першому кварталі 2025 року. Частка резервів у євро збільшилася. Про це пише Reuters.

Частка долара США в глобальних валютних резервах, про які звітують країни до Міжнародного валютного фонду, дещо знизилася на 0,1 в.

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За даними звіту COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves), частка євро зросла з 19,8% до 20,1% — найвищого рівня з кінця 2022 року.

Найбільше зростання показав швейцарський франк, частка якого в резервах зросла вчетверо — до 0,8% на кінець березня, що стало максимальним показником з 1999 року, коли було введено євро. Також зросла частка фунта стерлінгів.

З початку року валютні ринки пережили різкі коливання.

Долар втратив майже 4% у першому кварталі на тлі значних політичних змін за адміністрації президента США Дональда Трампа — особливо в галузі торгівлі, безпеки та економіки, що підірвало довіру до провідної світової резервної валюти.

Падіння долара різко прискорилося в другому кварталі, коли він подешевшав більш ніж на 7% після введення Трампом масштабних тарифів у «день звільнення» на початку квітня, хоча деякі з цих заходів були тимчасово припинені.

Водночас швейцарський франк, який вважається «тихою гаванню», став однією з найсильніших валют року, зміцнившись на 14% щодо долара.

Хоча коливання валют не завжди відображають готовність керівників резервами їх тримати, останні події посилили дискусії про те, чи перебуває долар США під загрозою втрати статусу основної світової резервної валюти і центрального елемента глобальної грошової системи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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