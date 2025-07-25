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25 липня 2025, 9:52

Дизель втрачає оберти: продажі дизельних авто в Україні впали на 13%

У першому півріччі 2025 року український ринок дизельних легковиків суттєво зменшився — про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

У першому півріччі 2025 року український ринок дизельних легковиків суттєво зменшився — про це повідомляє асоціація «Укравтопром».►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПопит на дизельЗагалом зареєстровано 31,6 тис.
Фото: infocar.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит на дизель

Загалом зареєстровано 31,6 тис. дизельних легкових авто — це на 13% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

З них лише 6,4 тис. — нові дизельні авто (-21%), тоді як основну частку склали вживані імпортовані з-за кордону — 25,2 тис. одиниць (-11%).

Зниження популярності дизельних авто відображається і в частках ринку:

  • Нові дизелі — лише 19% продажів нових авто (проти 24% у 2024 році).
  • Вживані дизелі — 22% серед усіх імпортованих легковиків (проти 25% торік).

Топ-5 найпопулярніших нових дизельних моделей в Україні:

  1. Renault Duster — 1 634 од.

  2. Toyota Land Cruiser Prado — 791 од.

  3. VW Touareg — 617 од.

  4. VW Tiguan — 466 од.

  5. Skoda Kodiaq — 355 од.

Топ-5 вживаних дизельних авто, ввезених з-за кордону:

  1. Renault Megane — 2 188 од.

  2. Skoda Octavia — 1 707 од.

  3. Nissan Qashqai — 1 660 од.

  4. VW Passat — 1 396 од.

  5. VW Golf — 874 од.

Тенденція до зниження частки дизелів може свідчити про поступовий перехід споживачів до альтернативних типів двигунів — зокрема гібридів та електрокарів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Abramon
Abramon
25 липня 2025, 10:01
#
Дизель це історія не для міста.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
25 липня 2025, 10:23
#
Да, конечно) Touareg, это же машина для села)))
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
25 липня 2025, 10:03
#
Может, это потому, что дизельные машины стали дороже бензиновых (новые)… Или потому, что в целом дизельных моделей стало меньше, например новый Duster. Полноприводный, он же самый актуальный, только бензин.
+
0
neverice
neverice
25 липня 2025, 10:23
#
Але це ніяк не пояснює падіння в сегменті вживаних. -11% Уж вони то точно дорожче не стали. І число бу моделей не скоротилось. Скоріше, навпаки. Нові стали менш доступні, тож ринок мав переорієнтуватись на свіже бу. І продажи бу мали б зрости. Але впали.
Тому причина, очевидно, саме в зменшенні кількості бажаючих мати дизель.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
25 липня 2025, 10:36
#
То есть, новые дизельные машины стали дороже, а б/у стали дешевле??? Проблемы с логикой на лицо)))
+
0
neverice
neverice
25 липня 2025, 11:24
#
Бу дорожче не стали. Відповідно, ціна не стала причиною зменшення популярності бу дизельних машин.
+
+15
Три літри
Три літри
25 липня 2025, 10:11
#
Любить Мінфін ставити телегу поперед кобили.

Це не дизель втрачає оберти, це гретитунбергі набирають обороти вводячи нові штрафи для виробників через що виробники замінють і дизель, і бензин на гібриди.
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