У першому півріччі 2025 року український ринок дизельних легковиків суттєво зменшився — про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
Дизель втрачає оберти: продажі дизельних авто в Україні впали на 13%
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Попит на дизель
Загалом зареєстровано 31,6 тис. дизельних легкових авто — це на 13% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
З них лише 6,4 тис. — нові дизельні авто (-21%), тоді як основну частку склали вживані імпортовані з-за кордону — 25,2 тис. одиниць (-11%).
Зниження популярності дизельних авто відображається і в частках ринку:
- Нові дизелі — лише 19% продажів нових авто (проти 24% у 2024 році).
- Вживані дизелі — 22% серед усіх імпортованих легковиків (проти 25% торік).
Топ-5 найпопулярніших нових дизельних моделей в Україні:
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Renault Duster — 1 634 од.
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Toyota Land Cruiser Prado — 791 од.
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VW Touareg — 617 од.
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VW Tiguan — 466 од.
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Skoda Kodiaq — 355 од.
Топ-5 вживаних дизельних авто, ввезених з-за кордону:
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Renault Megane — 2 188 од.
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Skoda Octavia — 1 707 од.
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Nissan Qashqai — 1 660 од.
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VW Passat — 1 396 од.
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VW Golf — 874 од.
Тенденція до зниження частки дизелів може свідчити про поступовий перехід споживачів до альтернативних типів двигунів — зокрема гібридів та електрокарів.
Коментарі - 7
Тому причина, очевидно, саме в зменшенні кількості бажаючих мати дизель.
Це не дизель втрачає оберти, це гретитунбергі набирають обороти вводячи нові штрафи для виробників через що виробники замінють і дизель, і бензин на гібриди.