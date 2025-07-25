Дизель втрачає оберти: продажі дизельних авто в Україні впали на 13%

У першому півріччі 2025 року український ринок дизельних легковиків суттєво зменшився — про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

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Попит на дизель

Загалом зареєстровано 31,6 тис. дизельних легкових авто — це на 13% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

З них лише 6,4 тис. — нові дизельні авто (-21%), тоді як основну частку склали вживані імпортовані з-за кордону — 25,2 тис. одиниць (-11%).

Зниження популярності дизельних авто відображається і в частках ринку:

Нові дизелі — лише 19% продажів нових авто (проти 24% у 2024 році).

Вживані дизелі — 22% серед усіх імпортованих легковиків (проти 25% торік).

Топ-5 найпопулярніших нових дизельних моделей в Україні:

Renault Duster — 1 634 од. Toyota Land Cruiser Prado — 791 од. VW Touareg — 617 од. VW Tiguan — 466 од. Skoda Kodiaq — 355 од.

Топ-5 вживаних дизельних авто, ввезених з-за кордону:

Renault Megane — 2 188 од. Skoda Octavia — 1 707 од. Nissan Qashqai — 1 660 од. VW Passat — 1 396 од. VW Golf — 874 од.

Тенденція до зниження частки дизелів може свідчити про поступовий перехід споживачів до альтернативних типів двигунів — зокрема гібридів та електрокарів.