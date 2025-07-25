Ринок нових авто в ЄС продовжує падати

У минулому місяці попит на нові легкові авто в ЄС зменшився на 7% порівняно з червнем 2024 р., повідомляє Укравтопром.

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Що відбувається

За даними АСЕА, за місяць на ринках ЄС було реалізовано 1010200 нових авто.

Негативну динаміку спровокували такі сегменти авторинку, як бензинові та дизельні авто.

Найбільшу частку ринку нових легковиків в ЄС охопили гібриди (HEV) — 35%.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

Гібриди (HEV) — 341827 од. (+6%);

Бензинові авто — 280150 од. (-25%);

Електромобілі (BEV) — 168488 од. (+8%);

Плагін-гібриди — 94178 од. (+42%);

Дизельні — 90991 од. (-34%);

Інші — 34566 (+10%).

З початку року в країнах ЄС було зареєстровано майже 5,6 млн нових авто, що на 2% менше, ніж торік.

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