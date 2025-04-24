В першому кварталі ринок нових легковиків у ЄС впав майже на 2%

Попит на нові авто у ЄС в першому кварталі 2025 року зменшився на 1,9% відносно аналогічного періоду 2024 року, повідомляє Укравтопром.

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Авторинок ЄС

З січня по березень на ринках Євросоюзу було реалізовано 2715009 нових авто.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

Гібриди (HEV та PHEV) — 1171156 (+17%);

Бензинові авто -779817 од. (-21%);

Електромобілі (BEV) — 412997 од. (+24%);

Дизельні — 258728 (-27%);

Інші — 92311 (-3%).

Авто-лідери

Серед автовиробників, найчастіше в ЕС реєструвались автомобілі Volkswagen Group — 724045 од. (+4,8%).

На другому місці продукція Stellantis — 450814 авто (-14%).

Третій результат у Renault Group — 312983 од. (+9,5%).

Також у п’ятірку лідерів потрапили Toyota Group (242166 од.) та Hyundai Group (200909 од.).