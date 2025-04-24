Попит на нові авто у ЄС в першому кварталі 2025 року зменшився на 1,9% відносно аналогічного періоду 2024 року, повідомляє Укравтопром.
24 квітня 2025, 13:37
В першому кварталі ринок нових легковиків у ЄС впав майже на 2%
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Авторинок ЄС
З січня по березень на ринках Євросоюзу було реалізовано 2715009 нових авто.
Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV та PHEV) — 1171156 (+17%);
- Бензинові авто -779817 од. (-21%);
- Електромобілі (BEV) — 412997 од. (+24%);
- Дизельні — 258728 (-27%);
- Інші — 92311 (-3%).
Авто-лідери
- Серед автовиробників, найчастіше в ЕС реєструвались автомобілі Volkswagen Group — 724045 од. (+4,8%).
- На другому місці продукція Stellantis — 450814 авто (-14%).
- Третій результат у Renault Group — 312983 од. (+9,5%).
Також у п’ятірку лідерів потрапили Toyota Group (242166 од.) та Hyundai Group (200909 од.).
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Джерело: Мінфін
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