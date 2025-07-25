У першому півріччі 2025 року надходження від грального бізнесу склали 9,6 млрд грн. Зростання до минулого року — лише 14,7% (на 1,2 млрд грн). Для порівняння: у 2024 році приріст був +5,4 млрд грн. Про це повідомив голова Податкового комітету Ради Данило Гетманцев.
25 липня 2025, 8:52
Мільйони в тінь: чому надходження від грального бізнесу різко впали
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Надходження від грального бізнесу
- у червні сплата податків просіла на 37,9% (-401 млн грн),
- виторги через РРО — також зменшились: — 434 млн грн до травня.
«Цифри говорять самі за себе. Потрібні рішучі кроки для детінізації й реального контролю», — написав Гетманцев.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
не всі мають зможу красти по 10−20 тис $ доларів в день.
це ж чудово що у тих хто витрачав гроші на казино — ці гроші закінчилися