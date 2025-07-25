Мільйони в тінь: чому надходження від грального бізнесу різко впали

У першому півріччі 2025 року надходження від грального бізнесу склали 9,6 млрд грн. Зростання до минулого року — лише 14,7% (на 1,2 млрд грн). Для порівняння: у 2024 році приріст був +5,4 млрд грн. Про це повідомив голова Податкового комітету Ради Данило Гетманцев.