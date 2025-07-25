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25 липня 2025, 8:52

Мільйони в тінь: чому надходження від грального бізнесу різко впали

У першому півріччі 2025 року надходження від грального бізнесу склали 9,6 млрд грн. Зростання до минулого року — лише 14,7% (на 1,2 млрд грн). Для порівняння: у 2024 році приріст був +5,4 млрд грн. Про це повідомив голова Податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

У першому півріччі 2025 року надходження від грального бізнесу склали 9,6 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Надходження від грального бізнесу

  • у червні сплата податків просіла на 37,9% (-401 млн грн),
  • виторги через РРО — також зменшились: — 434 млн грн до травня.

«Цифри говорять самі за себе. Потрібні рішучі кроки для детінізації й реального контролю», — написав Гетманцев.

Читайте також: Надходження від грального бізнесу зросли на 22,3%

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+23
Три літри
Три літри
25 липня 2025, 10:16
#
Треба ще парочку законі прийняти про кришування грального бізнесу правоохоронними та іншими владними органами — і доходи ще впадуть.
+
0
Ramo
Ramo
25 липня 2025, 10:57
#
Ніколи займатися казино та гральним бізнесом. Тут ФОПи зовсім від рук відбилися на маркетплейсах та нова пей, і пересічні зловживають на карткових переказах, їх моніторити та адмініструвати треба.
+
0
red162
red162
25 липня 2025, 11:25
#
Може хтось пояснить цьому злодію, що в людей закінчуються гроші
не всі мають зможу красти по 10−20 тис $ доларів в день.
+
0
Три літри
Три літри
25 липня 2025, 11:55
#
Може хтось пояснить цьому злодію, що в людей закінчуються гроші

це ж чудово що у тих хто витрачав гроші на казино — ці гроші закінчилися
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