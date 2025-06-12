Надходження від грального бізнесу зросли на 22,3%

За перші п’ять місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 8 970,7 млн грн податків. Про це повідомив голова комітету Податкового комітету В Р Данило Гетманцев, пише «Мінфін».

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Зростання надходжень

За його словами, це на 1 634,8 млн грн або 22,3% більше, ніж за той самий період торік. А якщо порівнювати з 2021 роком — надходження зросли в 125 разів.

Гетманцев пояснив з чого складаються ці податкові надходження:

5 965,5 млн грн — податок на прибуток;

2 154,3 млн грн — ПДФО з виграшів;

652,7 млн грн — військовий збір;

102,7 млн грн — ПДФО із зарплат;

94,7 млн грн — ПДВ.

«Виторги через РРО/ПРРО за травень — 4 867 млрд грн, що на 1,7% більше, ніж у грудні 2024-го. Саме після запровадження обов’язкової фіскалізації операцій у грудні, кількість зареєстрованих касових апаратів і обсяги продажів у галузі значно зросли», — додав Гетманцев.