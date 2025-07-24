Кращі трейдери Pepe & Doge поглядають на XYZVerse — готуйтеся до зростання

Провідні трейдери, відомі своєю підтримкою популярних мем-токенів, переносять свою увагу на нового гравця: XYZVerse. Чутки про експоненціальне зростання поширюються, викликаючи цікавість у криптоспільноті. Що робить цей новий цифровий актив таким привабливим для досвідчених інвесторів? Це дослідження розкриває привабливість XYZVerse та його потенціал для створення значних хвиль на ринку.

XYZVerse встановлює новий тренд, чи може це бути наступна мем-монета, яка зросте в 50 разів?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Він збирається побити рекорди в сфері мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний передпродаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ за значно зниженою ціною, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% респондентів очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого злету».

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які їдуть на хвилі трендів без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, і перші покупці зафіксували токени за частку від того, що, на думку деяких, може бути їхньою майбутньою вартістю.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,003333 долара на етапі 12, при цьому вже зібрано понад 70% від 15 мільйонів доларів. Інвестори, які встигли вступити в проект на ранній стадії, отримали значну знижку, а з урахуванням кінцевої цільової ціни передпродажу в 0,1 долара, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час вступити в проект до закінчення передпродажу

XYZVerse — це не просто ажіотаж, це структурована токеномічна модель, спрямована на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більше того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що виділяє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність.

Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Об'єднуючи традиційних шанувальників спорту та швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось, що має розважальну цінність і справжню залученість.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Зі швидким зростанням передпродажу, сильною спільнотою та амбітною дорожньою картою, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча крипторинок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до нього ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для стрімкого злету

PEPE: мем-монета-жаба, яка підкорила світ криптовалют

У постійно мінливому світі криптовалют з'явився новий гравець: PEPE. Запущена на блокчейні Ethereum, PEPE — це дефляційна мем-монета, натхненна культовим мемом Pepe the Frog, створеним Меттом Фурі на початку 2000-х років. Маючи коріння в інтернет-культурі, PEPE прагне приєднатися до ряду популярних криптовалют на основі мемів, таких як Dogecoin і Shiba Inu. PEPE відрізняється своїм простим підходом — без податків, без заплутаних функцій — це чистий і простий мем-коін, який резонує з спільнотою, що цінує гумор і простоту.

З моменту свого вибухового зростання в кінці квітня — травні 2023 року PEPE привернув увагу криптоентузіастів у всьому світі. Його ринкова капіталізація злетіла до вражаючих 1,6 мільярда доларів, перетворивши перших користувачів на мільйонерів за одну ніч. Це стрімке зростання запалило те, що деякі називають «сезоном мемкойнів», коли інші токени, натхненні мемами, переживають шалені коливання вартості. План розвитку PEPE амбітний: компанія прагне вийти на основні біржі та «захопити меми». Хоча важко передбачити майбутнє на нестабільному ринку криптовалют, поєднання інтернет-культури та підтримки спільноти робить PEPE цікавою монетою, за якою варто стежити в поточному ринковому циклі.

Від мема до мейнстріму: несподіваний зліт Dogecoin

Dogecoin з'явився в 2013 році як жарт, створений Біллі Маркусом і Джексоном Палмером, щоб поглузувати з стрімкої популярності криптовалют. Використовуючи мем Shiba Inu як логотип, він був розроблений як весела і дружня цифрова валюта. На відміну від біткойна, який має обмежену кількість, Dogecoin є надзвичайно поширеним: щохвилини видобувається 10 000 нових монет, і максимальна кількість не обмежена. Те, що почалося як «мем-монета», швидко набуло серйозної популярності, особливо в 2021 році, коли його вартість стрімко зросла. Ажіотаж у соціальних мережах, підігрітий такими особистостями, як Ілон Маск, вивів Dogecoin у десятку криптовалют за ринковою капіталізацією, досягнувши вартості понад 50 мільярдів доларів.

Стрімке зростання Dogecoin підкреслює силу спільноти та вплив соціальних мереж на ринки. Його технологія базується на Litecoin, що означає швидкі транзакції та низькі комісії, що робить його практичним для щоденного використання. У поточному ринковому циклі деякі вважають Dogecoin цікавим варіантом завдяки його сильній підтримці та потенціалу зростання. Порівняно з іншими криптовалютами, Dogecoin вирізняється великою кількістю та ентузіазмом спільноти. Традиційні монети зосереджуються на дефіциті та передових технологіях, тоді як Dogecoin процвітає завдяки своїй доступності та вірусній привабливості. У міру розвитку ринку криптовалют Dogecoin продовжує залишатися диким карткою, захоплюючи уяву інвесторів та ентузіастів.

Висновок

PEPE і DOGE показали себе з хорошого боку, але XYZVerse ставить перед собою більш амбітні цілі. Як перший мем-коін, присвячений всім видам спорту, він поєднує спорт і меми, націлений на значне зростання і залучення спільноти.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/

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