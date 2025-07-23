Біткоїн зріс до $118,5 тисяч на тлі торгового прогресу США

Біткоїн зріс у ході азіатських торгів у середу завдяки покращенню настроїв до ризику після торгової угоди між США та Японією, хоча токен залишається у фазі консолідації після досягнення рекордних максимумів на початку цього місяця. Про це пише Investing.

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Найбільша у світі криптовалюта торгувалася на 0,5% вище на рівні $118 582,7.

Bitcoin залишався у бічному діапазоні після стрибка до рекордного рівня вище $123 000 минулого тижня. Зростання було стримане, оскільки інвестори оцінювали останні регуляторні та макроекономічні події.

Торговельна угода США-Японія викликала настрій «ризик включений»

Настрій залишався загалом позитивним, чому сприяло оголошення президента США Дональда Трампа про широкомасштабну торговельну угоду з Японією, яка допомогла підвищити ризикові активи в усьому світі.

Трамп заявив, що Вашингтон і Токіо уклали широку торгову угоду, яка включає 15% тариф на всі імпортовані японські товари, що нижче за раніше запропоновані 25%.

США забезпечили масштабні японські інвестиції у розмірі $550 мільярдів на економіку США в рамках угоди.

Угода відкриває японські ринки для експорту зі США, включаючи автомобілі, сільськогосподарські товари та енергетичні продукти, зміцнюючи позитивні настрої навколо світової торгівлі та зростання попиту.

Ризикові активи по всьому світу показали різке зростання, тоді як ціни на золото впали, відбиваючи підвищений апетит до ризику.

Біткоїн, як і раніше, торгувався у вузьких діапазонах, незважаючи на підйом, викликаний торговими новинами, що відображає обережність інвесторів щодо подальшого прогресу в торгівлі до крайнього терміну Трампа 1 серпня.

Біткоїн підтримується законопроєктами США про криптовалюти

Криптовалюти отримали підтримку завдяки ухваленню урядом США ключового регулювання криптовалюту минулого тижня.

Президент Трамп підписав закон США GENIUS Act, який встановлює федеральну нормативну базу для стейблкоїнів.

Крім GENIUS Act, Палата представників ухвалила ще два ключові законопроєкти, які тепер прямують до Сенату.

Тепер увага перемикається на майбутнє засідання Федеральної резервної системи 30 липня, де інвестори ретельно вивчатимуть натяки на майбутні траєкторії відсоткових ставок.

Ціни на криптовалюти

Більшість альткоїнів зросли в середу, відстежуючи стримані рухи найбільшої криптовалюти.

Альткоїни показали різке зростання в останні сесії на тлі ширшого ралі «криптовалютного тижня», але з того часу стабілізувалися через фіксацію прибутку на багатомісячних піках.