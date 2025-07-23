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23 липня 2025, 10:10

Біткоїн-резерви світових компаній перевищили 1,1 млн BTC

Компанія Strategy (раніше MicroStrategy), найбільший корпоративний власник біткоїнів, стала прикладом для безлічі інших контрагентів. У результаті приватні та публічні фірми з усього світу накопичили загалом 1,18 млн BTC (близько $139,5 млрд), за даними Bitcoin Treasuries, пише incrypted.

Компанія Strategy (раніше MicroStrategy), найбільший корпоративний власник біткоїнів, стала прикладом для безлічі інших контрагентів.
Фото: depositphotos

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Згідно з інформацією ресурсу, станом на 22 липня 2025 року, публічні компанії накопичили 887 344 BTC, тоді як приватні — 292 355 BTC. Загалом на два ці сектори припадає частка в майже 6% від оборотної пропозиції активу або 5,6% — від загальної.

При цьому на топ-5 публічних компаній припадає 3,4%. На п’ятірку найбільших власників серед приватних фірм, своєю чергою, — 1,36% від загальної пропозиції.

Детальніше про найбільших власників

Серед усіх компаній, які тією чи іншою мірою інвестували в біткоїн, вирізняється Strategy. Ми детально розбирали її бізнес-модель в окремому матеріалі:

Багато інших компаній взяли за основу її підхід. Він полягає в постійному запозиченні коштів з метою купівлі біткоїнів. Прибутковість при цьому генерується за рахунок зростання вартості активу.

Strategy отримує фінансування шляхом випуску різних цінних паперів. Зокрема, компанія оголосила про емісію нових акцій класу, А — STRC — на суму в $500 млн. Загалом вона контролює 607 770 BTC (понад $72 млрд за актуальним курсом).

На четвертому і шостому місці в рейтингу перебувають майнери — MARA і Riot Platforms. На п’ятому — публічна організація Twenty One Capital (XXI). Це спільний проєкт Tether, Cantor Fitzgerald, SoftBank і Bitfinex.

П’ятірку найбільших конкретно публічних власників замикає Trump Media & Technology Group, за якою стоїть президент США Дональд Трамп. Вона вже інвестувала близько $2 млрд у біткоїн, а її запланований резерв становить $2,5 млрд.

Найбільшим приватним власником першої криптовалюти є компанія Block.one, розробник проєкту EOS Network. Також у рейтингу є згадана раніше Tether, емітент USDT, яка планує стати найбільшим майнером у світі, і фірма мільярдера Ілона Маска SpaceX.

Остання нещодавно перевела частину підконтрольних біткоїнів, що може вказувати на продаж.

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Джерело: Мінфін
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