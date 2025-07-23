Мінфін залучив 17 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 22 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

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Що пропонували інвестору

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2025 році Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій близько 240 млрд грн.