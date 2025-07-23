Міністерство фінансів 22 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства.
23 липня 2025, 8:00
Мінфін залучив 17 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвестору
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у 2025 році Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій близько 240 млрд грн.
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Джерело: Мінфін
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