Мінфін залучив близько 240 млрд грн від випуску та обміну внутрішніх держоблігацій

У червні 2025 року Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій 37,1 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Куди пішли кошти

Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

Станом на 1 липня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,84 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,1%) та НБУ (36,6%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 10,1% та 5,1% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,03%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 липня 2025 року до 1 липня 2024 року) зріс на 40%.

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Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 5,1% станом на початок липня 2025 року (у липні 2024 року — 3,6%), сягнувши 94,3 млрд гривень станом на 1 липня 2025 року.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у червні дорівнювала 16,37%.

18 червня Міністерство фінансів втретє провело аукціон з обміну облігацій (switch аукціон) внутрішньої державної позики, який пройшов з високим попитом з боку учасників ринку.

За результатами аукціону, було подано і задоволено заявок на загальну суму понад 8,2 млрд грн. В обмін на резервні ОВДП із погашенням 6 серпня 2025 року інвесторам запропоновано випуск резервних облігацій з терміном обігу до 18 квітня 2029 року, номінальною дохідністю 14,56% річних та купонним платежем 72,80 грн кожні пів року.

Проведення успішного аукціону з обміну дозволяє ефективно управляти державним боргом, зменшуючи короткострокові навантаження на бюджет, та забезпечує більш ефективне управління ліквідністю.

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже близько 240 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило понад 1,6 трлн грн в еквіваленті.

Рейтинг первинних дилерів

За результатами першого півріччя 2025 року Мінфін оновив рейтинг первинних дилерів за обсягами придбання ОВДП на первинних аукціонах. Лідером серед первинних дилерів став Приватбанк.