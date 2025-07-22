Майже 60% підприємців підтримують перехід на 4-денний робочий тиждень — опитування

Українські підприємці переважно позитивно ставляться до ідеї переходу на чотириденний робочий тиждень, але за умови збереження загальної 40-годинної тривалості праці. Загалом таку новацію підтримують майже 60% бізнесменів. Про це у вівторок, 22 липня, повідомляє Торгово-промислова палата України, яка провела опитування серед підприємців.

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Результати опитування

Згідно з результатами, думки підприємців розділилися таким чином:

31% вважає, що перехід на чотириденний робочий тиждень (у форматі чотирьох 10-годинних днів) позитивно вплине на продуктивність.

27% підтримують ідею, але за умови, що заробітна плата працівників не зменшиться.

16% зайняли нейтральну позицію.

26% висловилися проти: 13% вважають такий перехід недоцільним через війну та економічний стан, ще 13% просто налаштовані скоріше негативно.

Україна та європейський контекст

Стандартний 40-годинний робочий тиждень в Україні є довшим, ніж у деяких країнах Західної Європи, як-от Нідерланди (32,1 години) чи Німеччина (33,9 години), але співставний з показниками сусідніх країн, наприклад, Польщі (38,9 години). Наразі Міністерство економіки України працює над проєктом нового Трудового кодексу, який має замінити застарілий Кодекс законів про працю.