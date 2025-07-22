Block Джека Дорсі увійде до індексу S&P 500, акції компанії стрімко зросли

Технологічна компанія Block Inc., заснована творцем Twitter Джеком Дорсі, буде включена до престижного фондового індексу S&P 500. Це спричинило миттєвий стрибок акцій компанії на 8,5%, що свідчить про високий інтерес з боку інвесторів. Про це пише Traders Union.

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Деталі включення та реакція ринку

Акції Block замінять в індексі нафтову компанію Hess Corp. Аналітики очікують, що після офіційного включення попит на цінні папери Block значно зросте, оскільки багато інституційних фондів, що відстежують S&P 500, будуть зобов'язані додати їх до своїх портфелів.

Новина була позитивно сприйнята і в біткоїн-спільноті, оскільки Block є однією з найвідоміших публічних компаній, що активно просуває біткоїн-стратегію та володіє значними резервами у першій криптовалюті (8584 BTC).

Цікаво, що Block вже давно відповідала критеріям для включення в індекс, але її випередила криптобіржа Coinbase, яка увійшла до S&P 500 у травні цього року.

Шлях Block: від Square до флагмана фінтеху

Компанія була заснована Джеком Дорсі під назвою Square як сервіс для прийому платежів для малого бізнесу. Після продажу Twitter Ілону Маску, Дорсі повністю зосередився на її розвитку. Згодом компанію було перейменовано на Block, що відобразило нову місію — створення децентралізованої фінансової екосистеми з акцентом на біткоїн.

Ключовими продуктами компанії стали популярний платіжний застосунок Cash App, апаратні гаманці для зберігання криптовалюти та платформа TBD для децентралізованих сервісів. Завдяки цій стратегії до 2025 року Block перетворилася на одного з лідерів фінтех-сектору з капіталізацією $48 млрд, що й дозволило їй увійти до S&P 500.

Що таке індекс S&P 500 і чому потрапити до нього так престижно

S&P 500 (Standard & Poor's 500) — це фондовий індекс, який відстежує ринкову капіталізацію 500 найбільших публічних компаній США. Він вважається одним із найкращих та найточніших індикаторів здоров'я американської економіки.

Чому включення до індексу є таким важливим: