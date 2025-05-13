Coinbase готується увійти до індексу S&P 500 як перша криптокомпанія

Американська біржа криптовалют Coinbase приєднається до відомого фондового індексу S&P 500, замінивши Discover Financial Services, яку поглинає Capital One Financial. Про це пише пресслужба біржі. Зміни в складі індексу заплановані на 19 травня 2025 року.

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Це стане першим випадком, коли до одного з провідних біржових індексів США потрапить компанія, пов’язана з криптовалютами.

На тлі новини акції Coinbase злетіли на 8%.

Минулого тижня компанія прозвітувала про прибуток у $65,6 млн за квартал ($0,24 на акцію) та зростання доходів на 24%, до $2,03 млрд.