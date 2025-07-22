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22 липня 2025, 12:06

Western Union розглядає інтеграцію стейблкоїнів після ухвалення закону в США

Глобальний гігант у сфері грошових переказів Western Union вивчає шляхи інтеграції стейблкоїнів у свою інфраструктуру цифрових гаманців. Цей крок відбувається на тлі зростання легітимності стейблкоїнів після ухвалення в США профільного закону GENIUS Act. Про це у вівторок, 22 липня, повідомляє Bloomberg.

Глобальний гігант у сфері грошових переказів Western Union вивчає шляхи інтеграції стейблкоїнів у свою інфраструктуру цифрових гаманців.

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Можливості для Western Union

Генеральний директор Western Union Девін Макгренахан заявив, що компанія розглядає стейблкоїни як «можливість, а не загрозу». За його словами, компанія вивчає партнерства, які дозволять клієнтам купувати та продавати стейблкоїни. Також компанія оцінює, як запропонувати продукти на базі стейблкоїнів у своїх цифрових гаманцях по всьому світу.

«Нам 175 років, і ми були інноваційними протягом усіх цих 175 років. І стейблкоїн — це лише ще одна можливість для інновацій», — зазначив Макгренахан.

Він виділив три ключові переваги стейблкоїнів: можливість швидших транскордонних переказів, полегшення конвертації між стейблкоїнами та фіатними валютами, а також надання засобу збереження вартості для клієнтів в країнах з нестабільною економікою.

Каталізатор — новий закон США

Коментарі керівника Western Union прозвучали невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп минулого тижня підписав закон GENIUS Act. Цей документ створює регуляторну базу для стейблкоїнів, вимагаючи їхнього повного забезпечення доларами США або іншими високоліквідними активами, а також запроваджуючи обов'язкові аудити для великих емітентів.

Чому це важливо

Цей крок може стати початком фундаментальних змін в індустрії грошових переказів. Якщо Western Union успішно інтегрує стейблкоїни, це може значно скоротити час транзакцій (з днів до хвилин) та їхню вартість, особливо для мільйонів людей, що відправляють гроші до країн з нестабільними національними валютами. Це також демонструє зрілу стратегію компанії: замість того, щоб боротися з новою технологією як із загрозою, Western Union прагне адаптуватися та використати її як нову можливість для розвитку.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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