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21 липня 2025, 12:17

Банківське лобі США виступило проти надання ліцензій криптокомпаніям

Провідні банківські та кредитні асоціації США звернулися до Управління контролера грошового обігу (OCC) з вимогою призупинити розгляд заявок від криптокомпаній на отримання банківських ліцензій. На думку лобістів, схвалення таких заявок стане «фундаментальним відхиленням» від поточної політики та несе ризики для фінансової системи. Про це у понеділок, 21 липня, пише Cointelegraph.

Провідні банківські та кредитні асоціації США звернулися до Управління контролера грошового обігу (OCC) з вимогою призупинити розгляд заявок від криптокомпаній на отримання банківських ліцензій.

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Аргументи проти криптокомпаній

У своєму листі Американська асоціація банкірів та інші групи заявили, що надання статусу національного траст-банку таким компаніям, як емітенти стейблкоїнів Circle та Ripple, «викликає значні політичні та процедурні занепокоєння».

Лобісти стверджують, що публічні частини заявок криптокомпаній не містять достатньо інформації для громадського обговорення їхніх бізнес-моделей. Вони також вважають, що запропонована діяльність, як-от зберігання цифрових активів, не є «діяльністю, яку історично виконували траст-банки». На їхню думку, надання таким компаніям доступу до платіжних сервісів може створити «ризик для банківської та фінансової системи США».

Реакція криптоспільноти

Представники криптоіндустрії відреагували на лист банківського лобі, вбачаючи в ньому спробу уникнути конкуренції.

«Банки та кредитні спілки рідко погоджуються хоч у чомусь. Але, схоже, вони згодні, що у них нарешті з'явиться конкуренція з боку криптовалют», — зазначив представник венчурної фірми Paradigm Олександр Грів.

Засновниця криптобанку Custodia Bank Кейтлін Лонг назвала реакцію банківських асоціацій «цікавою» і припустила, що суперечка щодо використання трастових ліцензій, ймовірно, буде вирішуватися в суді.

Контекст заявок

Нагадаємо, що компанії Circle, Ripple та Fidelity Digital Assets подали заявки до OCC на отримання ліцензії національного траст-банку. Такий статус дозволить їм працювати по всій країні за єдиною федеральною ліцензією, а не отримувати дозволи в кожному штаті окремо. Юристи зазначають, що нещодавно ухвалений закон про стейблкоїни GENIUS Act створює додаткові стимули для емітентів шукати саме такий, більш широкий, ліцензійний статус.

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Чому це важливо

Лист банківського лобі є першим пострілом у великій юридичній та лобістській війні за майбутнє фінансової системи США. Це показує, що традиційні фінансові установи сприймають криптокомпанії не просто як нішевих гравців, а як реальних конкурентів, здатних відібрати у них частку прибуткового платіжного ринку.

Суперечка точиться не навколо того, «чи регулювати криптовалюти», а навколо того, «як саме їх регулювати». Банки наполягають, що будь-яка компанія, яка хоче надавати банківські послуги, має відповідати тим самим суворим вимогам, що й вони. Криптокомпанії, навпаки, прагнуть отримати спеціальний статус, що враховує їхню технологічну унікальність.

Від рішення регулятора (OCC) тепер залежить дуже багато. Якщо він стане на бік криптокомпаній, це може спровокувати хвилю інновацій та посилити конкуренцію на фінансовому ринку США. Якщо ж він прислухається до аргументів банківського лобі, це може значно сповільнити інтеграцію цифрових активів у мейнстрим. Ця битва визначить, наскільки швидко і на яких умовах криптовалюти стануть повноцінною частиною американської фінансової інфраструктури.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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