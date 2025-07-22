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22 липня 2025, 9:16

Плюс 200 млн євро: Україна та Франція створять новий Фонд підтримки відновлення

Україна та Франція створять новий Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України із цільовим обсягом фінансування у 200 мільйонів євро. Відповідні Декларації про наміри підписали 21 липня 2025 року міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев та Міністр Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Ноель Барро.

Україна та Франція створять новий Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України із цільовим обсягом фінансування у 200 мільйонів євро.
Фото: kmu.gov.ua

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Деталі

Також до кінця 2025 року підпишуть нову міжурядову угоду, яка передбачає поглиблення економічної співпраці та створення кращих умов для залучення інвестицій.

Декларація передбачає, що Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України буде створено наступного року. Вже з 2027 року з коштів Фонду фінансуватимуть проєкти зі зміцнення стійкості.

Для наповнення Фонду сторони залучатимуть якомога більшу частку співфінансування, зокрема, від:

  • компаній-учасниць;
  • українських партнерів (державних або приватних);
  • держбюджету України;
  • французьких та українських органів місцевого самоврядування;
  • міжнародних донорів.

В іншому підписаному документі сторони задекларували намір укласти нову міжурядову угоду між країнами, яка, зокрема, передбачатиме:

  • поглиблення економічної співпраці у сферах оборони, енергетики (включно з відновлюваними джерелами), ядерної енергетики, транспорту, цифрових технологій, аерокосмічній галузі, сільському господарстві, водопостачанні, критичних мінералах та металах;
  • створення умов для залучення французьких інвестицій та інтеграції українських компаній до європейських виробничих ланцюгів;
  • спільну реалізацію масштабних проєктів та пошук фінансових і адміністративних механізмів для їх підтримки;
  • підтримку реформ, пов’язаних з інтеграцією України до європейського ринку та енергетичної системи.

Нагадаємо

  • Перша Грантова угода між Францією та Україною щодо підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України була підписана в Парижі 7 червня 2024 року.

  • Обсяг грантів за Угодою становив 200 млн євро. Відтак французькі підприємства та українські державні бенефіціари подали на фінансування понад сімдесят проєктів на загальну суму 750 млн євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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