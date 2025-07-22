За перші шість місяців 2025 року власники нерухомості сплатили до бюджету майже 5,6 мільярда гривень податку на майно, що не є земельною ділянкою. Про це йдеться в даних Державної податкової служби України.
22 липня 2025, 8:51
Податок на нерухомість приніс місцевим бюджетам 5,6 млрд грн за пів року: де сплатили найбільше
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Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 18,4 %, або майже на 0,9 млрд гривень. У першому півріччі 2024 року місцеві бюджети отримали 4,7 млрд грн цього податку.
Де найбільші суми податку:
- Київ — 1,1 млрд грн,
- Дніпропетровська область — 571,9 млн грн,
- Київська область — 571,2 млн грн,
- Одеська область — 543,7 млн грн.
У ДПС нагадали, що у 2025 році фізичні особи — власники сплачують податок за звітний 2024 рік.
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Хто має сплачувати податок:
- власники квартири площею понад 60 кв. м;
- власники будинків площею понад 120 кв. м;
- власники інших типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. м.
Розрахувати суму податку можна на онлайн-калькуляторі на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua/calculator/realty.
Джерело: Мінфін
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