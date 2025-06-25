За перші п’ять місяців 2025 року українці вже сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це йдеться у повідомленні Податкової.
25 червня 2025, 18:37
Податок на нерухомість: з початку року вже сплачено 4,9 млрд гривень
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Суми податків
Найбільше податку надійшло з:
- Києва — майже 990 млн грн;
- Київської області — 497 млн грн;
- Дніпропетровської — 496 млн грн;
- Одеської — 464 млн грн.
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Хто сплачує цей податок
Фізичні особи, які володіють:
- квартирами площею понад 60 кв. м;
- будинками понад 120 кв. м;
- або різними типами житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.
У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.
Джерело: Мінфін
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