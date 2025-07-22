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22 липня 2025, 8:00

Свириденко розповіла, як діятиме мораторій на перевірку бізнесу

21 липня на першому засіданні оновленої Ради національної безпеки та оборони було ухвалено рішення про запровадження мораторію на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

21 липня на першому засіданні оновленої Ради національної безпеки та оборони було ухвалено рішення про запровадження мораторію на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Що означає введення мораторію

За словами Свириденко, відтепер контроль здійснюватиметься лише точково — там, де дійсно існують високі ризики. Також планується цифровізувати систему державного нагляду, щоб унеможливити ручне втручання в процеси перевірок.

«Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень — вже закриті», — заявила прем'єр.

Завданням ініціативи є усунення штучних перешкод, які блокують роботу бізнесу, а також недопущення нових безпідставних проваджень.

Уряд готується внести до Верховної Ради пакет законопроєктів про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. Йдеться, зокрема, про зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших нормативних актів.

Згідно з ініціативою, нові кримінальні провадження проти підприємців зможуть погоджувати лише Генеральний прокурор або керівники прокуратур регіонального рівня. Арешти майна й документів скасовуватимуться, якщо вони перешкоджають роботі підприємства. Також передбачене закриття «завислих» справ, які не мають достатніх доказів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що влада готує мораторій на перевірки бізнесу тривалістю у рік.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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