Майже 235 млн грн відшкодування отримали вкладники в першому півріччі 2025 року

У січні — червні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив близько 234,7 млн грн відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Зокрема, тільки протягом червня вкладникам було виплачено 5,9 млн грн.

«Фонд продовжує виплачувати відшкодування клієнтам банків, що виводяться з ринку, не припиняючи виконання цієї надважливої функції ні на день. Загалом після 24 лютого 2022 року виплачено понад 9 млрд грн гарантованого відшкодування, — повідомив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик. — Нагадаю, що під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування вкладники отримують гарантоване відшкодування коштів у повному обсязі включно з відсотками».

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала майже 105,0 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.

Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 червня 2025 року кошти Фонду складали 42,6 млрд грн.