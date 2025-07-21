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21 липня 2025, 12:37

В Україні побудували майже 600 МВт нової генерації за перше півріччя 2025 року

За перше півріччя 2025 року в регіонах України створили додаткові 591 МВт нової генерації. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

За перше півріччя 2025 року в регіонах України створили додаткові 591 МВт нової генерації.

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Що відомо

«Громади й області впевнено тримають курс на енергетичну децентралізацію», — зазначив Микита.

Основну частину цієї потужності дали вітрові та сонячні електростанції, а також установки в приватних домогосподарствах.

Зокрема:

  • 84 МВт — від вітрових електростанцій;
  • 101,4 МВт — від сонячних електростанцій;
  • 84 МВт — від сонячних панелей у приватних будинках.

Окремо ще понад 320 МВт потужностей додали завдяки когенераційним установкам. Також запрацювали нові міні-ТЕС загальною потужністю 1,2 МВт.

Це одне із пріоритетних завдань очільників ОВА на місцях. Працюємо в межах розроблених паспортів енергонезалежності регіонів, який став стратегічним інструментом ефективної розбудови розподіленої генерації, зокрема й газової, в усіх областях України", — наголосив Микита.

Читайте також: Україна планує побудувати до 1 ГВт маневреної генерації у 2024 році — Зеленський

Він додав, що така система робить Україну стійкішою до російських атак, адже в разі пошкодження однієї ділянки мережі, інші працюватимуть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 липня 2025, 13:24
#
Супер! Зеленский молодец!
+
0
3212242
3212242
21 липня 2025, 14:43
#
Особисто нагенерував мегавати потужності!
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
21 липня 2025, 14:49
#
Тобто, якщо хтось налажав, то винен Зеленський, якщо щось хороше, то він тут ні до чого. Це клініка…
+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 липня 2025, 14:55
#
Просто, не благодарные твари. Когда свет отключали, ныли, что Зеленский плохой. Когда свет больше года не отключают, во время войны, то ни одна с… к… спасибо не скажет!
+
0
MAXAOH
MAXAOH
21 липня 2025, 14:53
#
Таким обиженным, тыловым крысам как ты, всегда будет плохо и всегда будут все плохие!
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