В Україні побудували майже 600 МВт нової генерації за перше півріччя 2025 року

За перше півріччя 2025 року в регіонах України створили додаткові 591 МВт нової генерації. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

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Що відомо

«Громади й області впевнено тримають курс на енергетичну децентралізацію», — зазначив Микита.

Основну частину цієї потужності дали вітрові та сонячні електростанції, а також установки в приватних домогосподарствах.

Зокрема:

84 МВт — від вітрових електростанцій;

101,4 МВт — від сонячних електростанцій;

84 МВт — від сонячних панелей у приватних будинках.

Окремо ще понад 320 МВт потужностей додали завдяки когенераційним установкам. Також запрацювали нові міні-ТЕС загальною потужністю 1,2 МВт.

Це одне із пріоритетних завдань очільників ОВА на місцях. Працюємо в межах розроблених паспортів енергонезалежності регіонів, який став стратегічним інструментом ефективної розбудови розподіленої генерації, зокрема й газової, в усіх областях України", — наголосив Микита.

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Він додав, що така система робить Україну стійкішою до російських атак, адже в разі пошкодження однієї ділянки мережі, інші працюватимуть.