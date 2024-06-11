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11 червня 2024, 15:17

Україна планує побудувати до 1 ГВт маневреної генерації у 2024 році — Зеленський

У цьому році Україна за допомогою партнерів має намір побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024.

У цьому році Україна за допомогою партнерів має намір побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки.
Фото: president.gov.ua

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За його словами, одним з елементів для нормального функціонування енергетики України є висока, ефективна, децентралізована маневрена газова генерація, яка здатна вирішити питання дефіциту енергії вже сьогодні, а завтра буде переведена на воду та збалансує нову «зелену» енергію.

«У цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Прямо в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 гігавата потужності вже цього року. Сьогодні і ще 4 гігавати в найближчі роки», — заявив президент.

За даними Financial Times, з початку повномасштабного вторгнення росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+67
bonv
bonv
11 червня 2024, 15:20
#
Звітуй про те що зробив, а не те що плануєш…
+
+37
bonv
bonv
11 червня 2024, 15:21
#
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги… От і-і-і.
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
11 червня 2024, 15:38
#
Порошенко: АТО має тривати години, а не місяці!!!
+
+7
bonv
bonv
11 червня 2024, 15:41
#
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже більше 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
+
0
BobKickass
BobKickass
11 червня 2024, 17:08
#
Ми повернемо курс, повернемо курс як мінімум до економічно обгрунтованого. Курс не має бути більше 10.
+
0
KValera
KValera
11 червня 2024, 17:03
#
AleksandrBank. Вам Порошенко все продолжает в штаны наваливать?
+
+82
KValera
KValera
11 червня 2024, 15:24
#
Миллиард деревьев уже посадили…
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
11 червня 2024, 15:26
#
> а завтра буде переведена на воду

Ймовірно мався наувазі водень. Що само по собі добра думка, тільки якраз у великих масштабах, а не максимально децентралізовано (існуючими трубами водень ж наче транспортувати не вийде, бо він дуже леткий і буде з кожного крану сифонити)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 червня 2024, 15:26
#
А коли вже на шашлики?:)
+
+23
tyshenkoV
tyshenkoV
11 червня 2024, 15:42
#
Зара роздивимося бажання миру в очах путіна, просто перестанемо стріляти і гайда на шашлики
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