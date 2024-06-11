Україна планує побудувати до 1 ГВт маневреної генерації у 2024 році — Зеленський

У цьому році Україна за допомогою партнерів має намір побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024.

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За його словами, одним з елементів для нормального функціонування енергетики України є висока, ефективна, децентралізована маневрена газова генерація, яка здатна вирішити питання дефіциту енергії вже сьогодні, а завтра буде переведена на воду та збалансує нову «зелену» енергію.

«У цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Прямо в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 гігавата потужності вже цього року. Сьогодні і ще 4 гігавати в найближчі роки», — заявив президент.

За даними Financial Times, з початку повномасштабного вторгнення росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.