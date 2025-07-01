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1 липня 2025, 11:58

Емітент стейблкоїна USDC подав заявку на створення трастового банку в США

Компанія Circle, яка є емітентом одного з найбільших у світі стейблкоїнів USDC, подала заявку на отримання ліцензії для створення національного трастового банку. Нова фінансова установа матиме назву First National Digital Currency Bank. Про це повідомляє Business Wire.

Компанія Circle, яка є емітентом одного з найбільших у світі стейблкоїнів USDC, подала заявку на отримання ліцензії для створення національного трастового банку.

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Цілі та переваги трастового банку

Створення власного трастового банку дозволить Circle досягти двох ключових цілей. По-перше, зміцнити інфраструктуру випуску та управління резервами, що забезпечують стабільність курсу USDC. По-друге, надавати кастодіальні послуги (послуги зі зберігання активів) інституційним клієнтам.

Такий банк діятиме як федерально регульована установа. Він не зможе приймати депозити чи видавати кредити, як звичайний комерційний банк, але зможе виконувати функції зберігача активів та обробляти розрахунки. Як зазначають юристи, отримання єдиної федеральної ліцензії може позбавити компанію необхідності отримувати численні дозволи на діяльність у кожному окремому штаті.

Відповідність новому законодавству

У Circle заявляють, що цей крок також допоможе компанії повною мірою відповідати вимогам нового законопроєкту про стейблкоїни GENIUS, який вже пройшов Сенат і очікує на подальше схвалення в Конгресі.

Що таке резерви стейблкоїна

Стейблкоїни, як-от USDC, підтримують свою стабільну вартість (зазвичай 1:1 до долара США) завдяки резервам. Це означає, що на кожен випущений цифровий токен USDC компанія-емітент Circle зобов'язана тримати в резерві один реальний долар або еквівалентний йому високоякісний та ліквідний актив. Зазвичай ці резерви складаються з готівки на банківських рахунках та короткострокових державних облігацій США.

Регулювання цих резервів є критично важливим, оскільки головний ризик для будь-якого стейблкоїна — це втрата довіри до його забезпечення. Якщо в інвесторів виникнуть сумніви, що компанія має достатньо реальних активів для покриття всіх випущених токенів, може початися панічний розпродаж. Це може призвести до втрати прив'язки до долара та колапсу вартості стейблкоїна. Тому регулятори прагнуть забезпечити, щоб резерви були прозорими, проходили регулярний аудит та складалися лише з найнадійніших активів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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