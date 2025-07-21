Китай погрожує відповіддю на санкції ЄС проти банків

У понеділок, 21 липня, Міністерство торгівлі Китаю заявило, що санкції «серйозно зашкодили торговельним, економічним та фінансовим зв'язкам» і що країна вживатиме необхідних заходів для «захисту законних прав та інтересів китайських фірм та фінансових установ». Про це пише Bloomberg.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Санкції проти банків

Останній раунд європейських санкцій торкнувся низки компаній та банків у Китаї, що спонукало Пекін висловити протест та пообіцяти відповідь, яка захистить його власні фірми.

У п'ятницю Європейський Союз запровадив санкції проти двох китайських банків та п'яти компаній, що базуються в Китаї, в рамках чергового раунду санкцій проти росії через її вторгнення в Україну.

Це перший випадок, коли китайські банки потрапили до європейського санкційного списку з часів російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Читайте також: ЄС оприлюднив санкційні списки 18-го пакета: хто під ударом

Згідно із заявою Європейської Ради, банками, що потрапили під санкції, є Heihe Rural Commercial Bank Co. та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. За даними ЄС, їх було внесено до списку за надання послуг з криптовалютою, які перешкоджали досягненню мети санкцій.

Отримати коментар від обох банків одразу не вдалося.

Як повідомляло минулого місяця Bloomberg News, ЄС раніше пропонував додати їх до списку фінансових установ, які нібито допомагали Москві, «обробляючи транзакції або надаючи експортне фінансування для торговельних операцій», що обходять санкції ЄС.