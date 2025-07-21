Доходи Euroclear від заморожених активів росії за пів року впали на 21%

Фінансова група Euroclear, до якої входять однойменний депозитарій та Euroclear Bank, у першому півріччі 2025 року отримала 2,7 млрд євро від інвестування російських активів, заморожених у центральному депозитарії через санкції ЄС. Про це повідомляється на сайті гурту. Це на 21% менше, ніж у першому півріччі 2024 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прибуток Euroclear

У першому кварталі 2025 року заморожені російські активи принесли Euroclear близько 1,47 млрд євро, а в другому — 1,23 млрд євро.

Відсоткові доходи від заморожених російських активів скоротилися через поступове зниження ставок у регіоні, йдеться у пресрелізі Euroclear. Надалі група очікує, що відсотковий дохід змінюватиметься залежно від майбутніх змін процентних ставок ЄЦБ.

Група повідомила, що відповідно до вимог ЄС Euroclear зарезервувала 1,8 млрд євро як непередбачені доходи за перше півріччя, з яких 1,6 млрд євро буде виплачено Європейській комісії в липні 2025 року.

Російські санкції та заходи у відповідь призвели до прямих збитків у розмірі 52 млн євро і втрати доходу від підприємницької діяльності в розмірі 16 млн євро.

Через санкції ЄС на балансі Euroclear Bank продовжують накопичуватися заблоковані купонні виплати та кошти від погашення паперів, які належать організаціям, що підпали під санкції.

Станом на кінець червня 2025 року баланс Euroclear Bank становив 229 млрд євро, з яких 194 млрд євро відносяться до російських активів, які підпали під санкції. На кінець березня 2025 року у банку зберігалося заморожених російських активів на 195 млрд євро.

Нагадаємо

Раніше ЄС запропонував вкласти гроші, одержані від інвестування заблокованих російських активів, у ризиковані інвестиції для фінансування України.

Однак такі дії були б рівносильними експропріації, заявила в інтерв'ю Financial Times виконавчий директор депозитарію Euroclear, де зберігається основна частина коштів Валері Урбен.

Читайте також: Глава Euroclear розкритикувала плани ЄС щодо інвестування російських активів у ризикові інструменти

Глава Euroclear пояснила, що з юридичного погляду такий механізм «означав би експропріацію готівки з Euroclear», не звільняючи депозитарій «від відповідальності щодо відшкодування збитків Центробанку росії». Це призвело б до ситуації, з якою група «точно не зможе впоратися».