Глава Euroclear розкритикувала плани ЄС щодо інвестування російських активів у ризикові інструменти

Інвестування заморожених російських активів у ризикові інструменти для підвищення їхньої прибутковості може бути прирівняне до експропріації та створить серйозні юридичні та фінансові загрози для депозитарію Euroclear. Про це в інтерв'ю Financial Times заявила CEO Euroclear Валері Урбен.

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Ризики нової ініціативи ЄС

Валері Урбен попередила, що план Єврокомісії щодо переходу від безпечних інструментів (як-от депозити в центробанках) до більш ризикових класів активів для збільшення доходів від знерухомлених активів російського Центробанку — яких в Euroclear зберігається близько €191 млрд — є вкрай небезпечним.

«Якщо ви хочете більше прибутку — ви берете на себе більше ризику. Але хто нестиме ці ризики?» — риторично запитала вона.

Зараз, на тлі зниження процентних ставок Європейським центральним банком, прибутковість від заморожених активів скорочується. Тому в ЄС розглядають варіант створення спеціального фонду (SPV), який би інвестував ці кошти у більш дохідні, але й більш ризикові інструменти.

Проте, на думку Урбен, такий крок юридично означатиме експропріацію активів. Це може покласти на Euroclear відповідальність за потенційне відшкодування росії збитків у майбутньому. «Ми не можемо дозволити собі взяти на себе такі зобов’язання», — сказала вона, наголосивши на необхідності створення окремого механізму фінансової компенсації для покриття можливих судових позовів.

Контекст проблеми

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році було заморожено близько €260 млрд активів російського центробанку. Euroclear, як найбільший у Європі центральний депозитарій цінних паперів, є відповідачем у понад 100 судових позовах, пов'язаних із цими активами. У відповідь росія конфіскувала активи клієнтів Euroclear на суму близько €33 млрд, що знаходились у її юрисдикції.

Минулого року Euroclear перерахував Україні €4 млрд прибутків від заморожених активів, цього року — €1,8 млрд.

Чому це важливо

Заява очільниці Euroclear висвітлює фундаментальний конфлікт між політичним бажанням змусити росію платити більше та юридичними і фінансовими реаліями.

Позиція Euroclear є прагматичною: депозитарій є фінансовим посередником, а не політичним інструментом. Будь-які дії, що виходять за межі простого зберігання та обліку активів, як-от ризикове інвестування, можуть бути розцінені судами як фактична експропріація. Це створює для Euroclear колосальні юридичні ризики майбутніх позовів від росії на десятки мільярдів євро.

Ця ситуація демонструє, наскільки складним є питання використання заморожених активів. З одного боку, існує величезна політична спокуса знайти спосіб змусити агресора платити за руйнування. З іншого — будь-який крок, що підриває фундаментальні принципи права власності та надійності фінансових інституцій, може мати руйнівні наслідки для репутації всієї європейської фінансової системи. Застереження з боку таких ключових гравців, як Euroclear та ЄЦБ, є спробою «охолодити» гарячі голови політиків та нагадати їм про довгострокові ризики, які можуть переважити короткострокову вигоду.