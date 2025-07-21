Україна може стягнути $6,9 мільярдів з «Газпрому» за рішенням арбітражного суду. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в телеграм-каналі.
Україна може стягнути $6,9 мільярда з «Газпрому»
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Зеленський зазначив, що заслухав доповідь очільника «Нафтогазу» Сергія Корецького.
«У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України.
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На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права", — сказав президент.
Він додав, що Україна готує кроки для стягнення цих коштів, і завтра 21 липня українські посли отримають відповідні доручення.
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