Злом CoinDCX: Індійська криптобіржа втратила понад $44 мільйони

Індійська централізована криптобіржа CoinDCX зазнала хакерської атаки, внаслідок якої зі скомпрометованого гаманця було виведено близько $44,2 млн. Про це повідомив аналітик ZachXBT.

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Інформацію також підтвердила компанія Cyvers. За її даними, зловмисники атакували один з операційних гаманців CoinDCX у мережі Solana. Частину викрадених коштів ($15,8 млн) переказали в мережу Ethereum за допомогою моста. Для фінансування самої атаки використали 1 ETH, отриманий через міксер Tornado Cash.

Реакція CoinDCX

Генеральний директор CoinDCX Суміт Гупта підтвердив факт злому, зазначивши, що постраждав лише один з акаунтів, який використовувався для забезпечення ліквідності на партнерській платформі.

Він наголосив, що активи користувачів не постраждали і зберігаються на холодних гаманцях. За словами Гупти, виведення коштів в індійських рупіях працює у звичному режимі, а всі втрати буде повністю покрито з резервів CoinDCX.

Команда CoinDCX ізолювала скомпрометований акаунт і розпочала співпрацю з фахівцями з кібербезпеки для розслідування інциденту та посилення інфраструктури.

Біржа також пообіцяла запустити програму винагороди за виявлення вразливостей (bug bounty) та забезпечити повну безпеку своєї системи.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2025 року хакери зламали одну з найбільших криптовалютних бірж Bybit і вивели Ethereum на $1,46 млрд. Це наймасштабніша крадіжка в історії цієї галузі.