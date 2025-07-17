Болгарія могла погасити $25 мільярдів боргу, але продала біткоїни ще у 2018 році

У 2017 році Болгарія конфіскувала понад 200 тисяч біткоїнів і продала їх наступного року. Наразі ця сума була б більш ніж достатньою для покриття всього державного боргу країни. Про це повідомляє Cointelegraph.

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Коли Болгарія конфіскувала 213 519 біткоїнів наприкінці 2017 року, вони коштували близько $3,5 млрд, що становило приблизно п'яту частину національного боргу країни. Проте уряд продав біткоїни незабаром після вилучення.

Сьогодні та ж кількість біткоїнів коштувала б близько $25,24 млрд. Це перевищує державний борг країни в $24 млрд, згідно з даними World Economics.

Це може створити враження, що Болгарія припустилася помилки, але, як відомо, усі розумні заднім числом.

Що кажуть експерти

Засновник Obchakevich Research, Олексій Обчакевич, зазначив, що волатильність біткоїна ускладнює його використання як стабільного резерву.

Роберт Знідар, директор платформи управління криптоактивами Iconomi, був більш критичним до цього рішення. На його думку, продаж був мотивований незнанням філософії, корисності та місії BTC.

«З огляду на визнання, яке BTC та криптовалюти отримали за останній рік, я впевнений, що таке більше не повториться», — додав він.

Обчакевич вважає, що потенційні переваги утримання біткоїнів були б затьмарені ризиками різкого падіння вартості. Замість того, щоб тримати їх як резерв, він пропонує, щоб країна диверсифікувала свої активи.

«Необхідно обмежити частку біткоїна приблизно до 10−15%, проводити поетапну ліквідацію, хеджування через деривативи та мати чітку правову базу для уникнення макроекономічної нестабільності», — пояснив він.

Валентин Міхов, співгенеральний директор Web3 маркет-мейкера Enflux, який є болгарином, не настільки впевнений у правильності рішення свого уряду.

За словами Міхова, ця історія відображає, наскільки більшість урядів досі неправильно розуміють, чим може бути крипта: не просто спекулятивним активом, а можливістю для стратегічного резерву.

Хто тримає найбільше біткоїнів

Згідно з даними Bitbo, колективно країни утримують близько 529,705 BTC, приблизно 2.52% від загальної пропозиції.

Два найбільші власники — це США та Китай. Вони утримують 207,189 BTC та 194,000 BTC відповідно. Велика Британія на третьому місці з запасами у розмірі 61,000 BTC. За нею йде Україна з 46,351 BTC, куди входять і біткоїни, задекларовані державними службовцями. На п’ятому місці — Бутан з 13,029 BTC.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у розпорядженні уряду США знаходиться значно менше біткоїнів, ніж раніше припускали аналітики. Наразі йдеться про 28 988 BTC, що еквівалентно приблизно $3,4 млрд за поточним курсом. Це суттєво відрізняється від поширених оцінок у близько 200 000 BTC, які оцінювалися в понад $24 млрд.