АМКУ дозволив засновнику ОККО купити ще одну аграрну компанію

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії Vi.An Holding Limited Віталія Антонова на набуття контролю над ТОВ «Кайрос-Холдінг». Про це йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

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Рішення придбати компанію є логічним продовженням стратегії розвитку в агронапрямку, розширення земельного банку, заявили в ОККО Group в коментарі Інтерфакс-Україна.

«Інтерес до Тернопільської та Рівненської областей, де, власне, зосереджений земельний банк компанії, зумовлений як сприятливими природно-кліматичними умовами, так і кращими показниками врожайності порівняно з іншими регіонами України», — зазначили в департаменті корпоративних коммунікацій группи компаній ОККО.

Компанія також нагадала, що завершує будівництво елеватора на 60 000 тонн зберігання, в процесі будівництва — біоетаноловий завод, який має розпочати виробництво у другій половині 2026 року.

«Потужності розраховані на виробництво 85 000 тонн біоетанолу на рік, — як для внутрішньоукраїнських потреб, так і для продажу на зовнішні ринки», — йдеться у повідомленні.

Крім того, важливою складовою аграрного портфеля в OККО назвали партнерство з «Гадз-Агро» (Тернопільська обл.), разом із якою компанія розвиває агровиробництво.

Кайрос-Холдинг

ТОВ «Кайрос-Холдинг» заснована 2024 року у Львові. Спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур, організації будівництва будівель, посередництві у торгівлі товарами широкого асортименту, оптовій торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом тощо.

Згідно з даними сервісу Opendatabot, підприємство у 2024 році отримало доходу 1,543 млн грн, чистого збитку 1,136 млн грн, має боргові зобов`язання на 857,395 млн грн, активи оцінюються в 856,31 млн грн. Статутний фонд — 50 тис. грн.

На підприємстві працює 1 співробітник. Бенефіціарами є бізнесмени Богдан Кусьпісь та Іван Коцьо, які володіють низкою хлібобулочних заводів у Львові та Вінниці, ресторанами, будівельними компаніями тощо.

OKKO Group

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн «Галнафтогаз», який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом «ОККО», що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Нагадаємо

У листопаді АМКУ дозволив Vi.An Holding Limited придбати понад 50% у статутному капіталі ТОВ «Бистрицьке Інвест», яке має спецдозвіл на видобуток газу у Львівській області.

У лютому АМКУ дав добро на продаж агропідприємств на Львівщині Vi.An Holding Limited.

Також у лютому АМКУ дозволив АТ «Концерн Галнафтогаз» (власник мережі АЗС ОККО) придбати мережу електрозаправок ТОКА.