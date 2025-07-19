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19 липня 2025, 13:12

Заборгованість за пенсіями сягнула 85 мільярдів: Уряд затвердив новий механізм виплат

У 2025 році держава має заборгованість майже 85 млрд грн за рішеннями судів щодо пенсійних виплат. Для вирішення цієї проблеми уряд планує виділити окремий бюджет та застосувати єдиний порядок виплат. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак на своїй сторінці у Facebook.

У 2025 році держава має заборгованість майже 85 млрд грн за рішеннями судів щодо пенсійних виплат.
Фото: НБУ

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Марчак пояснила, що раніше держава одразу перераховувала поточний розмір пенсій, призначених за рішенням суду, тоді як суми доплат за минулі періоди ставали у чергу.

За її словами, на 2025 рік держава виплатила борги лише за рішеннями, які набрали чинності до 20 листопада 2020 року. Інші виплати досі «стоять у черзі».

Новий підхід до погашення боргів

Що змінюється:

1. Вперше в бюджеті Пенсійного фонду будуть окремо виділені кошти саме на виплати за судовими рішеннями, в залежності від джерел фінансування:

  • ті, що мають фінансуватись із державного бюджету (бо стосуються «спеціальних» пенсій, які виплачуються саме за рахунок коштів держбюджету);
  • ті, які мають фінансуватись зі страхових внесків.

2. Для виконання судових рішень будуть застосовуватись однакові правила:

  • і для «поточних» судових рішень (де йдеться про поточні виплати пенсії після перерахунку на виконання судових рішень),
  • і для «ретроспективних» — тобто донарахованих доплат за попередні роки.

3. Щомісячні виплати: виплати здійснюватимуться всім одночасно, пропорційно до коштів, наявних в бюджеті ПФУ в кожен конкретний місяць.

4. Новий рівень прозорості:

  • вся інформація про рішення, прийняті Пенсійним фондом на виконання, буде міститись на порталі ПФУ; вона відображатиметься в особистому кабінеті людини;
  • а агреговані дані про те, який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються, публікуватимуться у форматі відкритого дашборду на сайті ПФУ.

Марчак додала, що постанова уряду вже набрала чинності, і наразі триває технічна підготовка до її реалізації.

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«Вона (постанова, — ред.) — не „чарівна паличка“, яка миттєво закриє 85 млрд грн боргів. Але це системний, справедливий і прозорий механізм, який дозволяє почати рух у правильному напрямку і повернути державі репутацію того, хто виконує взяті на себе зобов'язання», — зазначила перша заступниця міністра.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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