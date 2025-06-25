Уряд спростив отримання виплат для ВПО, людей на тимчасово окупованих територіях і за кордоном. Про це йдеться у повідомлені Урядового порталу.
25 червня 2025, 16:00
Пенсії в будь-якому банку: Уряд спростив отримання виплат для ВПО, людей на ТОТ і за кордоном
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Що відомо
Раніше пенсіонери з числа ВПО могли отримувати виплати тільки через Ощадбанк. Тепер — у будь-якому уповноваженому банку України.
Джерело: Мінфін
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