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18 липня 2025, 18:37

Віцепрем’єр Федоров планує створити в Україні аналог «департаменту ефективності» Ілона Маска

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував плани запустити в Україні аналог американського Департаменту ефективності уряду (DOGE), який у США очолював Ілон Маск. Метою ініціативи є термінове скорочення державних видатків та оцінка ефективності роботи держорганів. Про це у п'ятницю, 18 липня, пише hromadske.

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував плани запустити в Україні аналог американського Департаменту ефективності уряду (DOGE), який у США очолював Ілон Маск.

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Пошук керівника та цілі проєкту

Про свої плани Михайло Федоров повідомив у соцмережі Threads.

«Буду шукати людину, яка очолить цей напрям», — заявив він.

За словами міністра, український аналог DOGE потрібен для кількох проєктів, де необхідно «терміново скоротити видатки та оцінити ефективність».

Американський досвід DOGE

Департамент з питань ефективності уряду в США був створений як приватна ініціатива для консультування Білого дому після перемоги Дональда Трампа на виборах. Очолив його Ілон Маск, який активно підтримував Трампа.

Попри неофіційний статус, діяльність DOGE була досить резонансною. Повідомлялося, що його працівники намагалися отримати доступ до систем держскарбниці та даних податкової служби, а також розсилали мільйонам держслужбовців листи з вимогою звітувати про свою роботу під загрозою звільнення.

Втім, за оцінкою міністра фінансів США Скотта Бессента, діяльність департаменту вже зекономила для країни близько $50 мільярдів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
18 липня 2025, 19:22
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Як сказав Железняк за трибуни у верховній раді «Що заважало за минулі шість років зробити те саме?»
Кожен квартал скорочують і оптимізовують видатки, а вони, зараза, все ростуть і ростуть :)
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