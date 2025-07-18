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18 липня 2025, 14:07

Палата представників США, з другої спроби, підтримала пакет законів про криптовалюти

Палата представників США схвалила процедурне рішення, яке дозволяє винести на фінальне голосування пакет із трьох ключових законопроєктів про регулювання криптовалют. Це сталося після провального голосування на початку тижня та особистого втручання президента Дональда Трампа. Про це пише Incrypted.

Палата представників США схвалила процедурне рішення, яке дозволяє винести на фінальне голосування пакет із трьох ключових законопроєктів про регулювання криптовалют.

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Деталі голосування

Рішення було ухвалено з мінімальною перевагою: 217 конгресменів проголосували «за», 212 — «проти». Голосування відбулося суто за партійною лінією — жоден представник Демократичної партії не підтримав ініціативу.

За словами журналістки Fox Business Елеонор Терретт, це процедурне голосування стало найдовшим в історії Палати представників і тривало майже 10 годин. Деякі республіканці кілька разів змінювали свою позицію, очікуючи на сигнал від партійного керівництва.

Нагадаємо, 15 липня перша спроба просунути ці законопроєкти провалилася, коли 12 республіканців проголосували проти. Після цього в ситуацію втрутився президент Дональд Трамп. Він провів зустріч в Овальному кабінеті з 11 із 12 республіканців, які голосували проти.

Що далі

Це процедурне рішення відкриває шлях для фінального голосування по суті законопроєктів. Очікується, що голосування щодо GENIUS Act (про стейблкоїни) може відбутися 18 липня. За даними CoinDesk, у разі ухвалення його одразу передадуть на підпис президенту Трампу, оскільки цей документ вже був схвалений Сенатом.

Голосування щодо CLARITY Act (про загальне регулювання криптоактивів), за даними Punchbowl News, може відбутися наступного тижня. Водночас положення третього законопроєкту, Anti-CBDC Act (про заборону цифрового долара), за інформацією журналістів, буде включено до оборонного бюджету США.

Чому це важливо

Успішне процедурне голосування є великою політичною перемогою для адміністрації Трампа та Республіканської партії, які зробили ухвалення крипторегулювання одним зі своїх пріоритетів. Це демонструє, що після невдалої першої спроби керівництву партії та президенту вдалося досягти компромісу з консервативним крилом своїх однопартійців.

Включення заборони CBDC до оборонного бюджету, ймовірно, і стало тим компромісом, який задовольнив вимоги таких конгресменів, як Марджорі Тейлор Грін, і дозволив розблокувати весь пакет.

Для криптоіндустрії США це довгоочікуваний крок. Ухвалення цих законів, особливо GENIUS Act та CLARITY Act, може нарешті покласти край рокам регуляторної невизначеності, яка заважала розвитку галузі та змушувала багато компаній працювати за межами США.

Створення чітких «правил гри» для стейблкоїнів та розмежування повноважень між SEC та CFTC стане потужним сигналом для ринку, що може залучити в індустрію нові інституційні інвестиції та зміцнити позиції США як одного зі світових криптохабів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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