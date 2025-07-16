Конгрес США провалив голосування за криптозакони, Трамп втрутився в ситуацію

Палата представників США не змогла ухвалити пакет із трьох ключових законопроєктів про регулювання криптовалют. Ініціатива провалилася через те, що 12 республіканців проголосували проти разом із демократами. Після цього в ситуацію втрутився президент Дональд Трамп, і вже на 16 липня призначено повторне голосування. Про це пише ForkLog.

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Результати голосування та причини провалу

За ухвалення законопроєктів проголосували 196 конгресменів, тоді як проти виступили 223. Для успіху не вистачило голосів 12 республіканців, серед яких були Марджорі Тейлор Грін, Чіп Рой та інші представники консервативного крила партії.

Основною причиною їхньої позиції стала відсутність у законопроєкті про стейблкоїни (GENIUS Act) прямої заборони на випуск цифрової валюти центрального банку (CBDC).

«Я проголосувала проти, бо в ньому немає заборони на цифрову валюту центробанку», — заявила Марджорі Тейлор Грін.

Реакція Трампа та повторне голосування

Після провального голосування президент США Дональд Трамп провів зустріч в Овальному кабінеті з 11 із 12 республіканців, які голосували проти.

«Після короткого обговорення вони погодилися проголосувати завтра вранці на підтримку закону», — написав президент у Truth Social.

Трамп також провів переговори зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Невдовзі після цього лідер республіканської більшості Стів Скаліз оголосив, що повторний розгляд законопроєктів заплановано на 16 липня.

Що розглядав Конгрес

На голосування в межах «криптотижня» було винесено три ініціативи:

GENIUS Act: Встановлює правила для стейблкоїнів, зокрема вимоги до їхнього повного забезпечення резервами. Цей законопроєкт вже був схвалений Сенатом.

CLARITY Act: Створює загальну регуляторну базу для крипторинку, розмежовуючи повноваження між Комісією з цінних паперів (SEC) та Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

Anti-CBDC Surveillance State Act: Прямо забороняє Федеральній резервній системі випускати цифрову валюту центробанку для приватних осіб.

Чому в США сперечаються через цифрову валюту центробанку (CBDC)

Central Bank Digital Currency (CBDC) — це цифрова форма грошей, яка, на відміну від криптовалют, як-от біткоїн, випускається та гарантується безпосередньо центральним банком країни. Це, по суті, цифровий еквівалент готівки.

Суперечки навколо CBDC у США є дуже гострими і мають ідеологічний характер, особливо в консервативних та лібертаріанських колах Республіканської партії. Головні побоювання полягають у тому, що CBDC може стати інструментом тотального державного контролю та стеження.

Критики вважають, що, на відміну від анонімної готівки, всі транзакції з цифровою валютою будуть фіксуватися державою. Це, на їхню думку, може призвести до зловживань: уряд зможе відстежувати всі покупки громадян, блокувати рахунки неугодних осіб або навіть «програмувати» гроші, обмежуючи, на що їх можна витрачати. Саме тому такі політики, як Марджорі Тейлор Грін, вимагають повної законодавчої заборони CBDC, а не лише регулювання стейблкоїнів.

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