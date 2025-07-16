Конгрес США провалив голосування за криптозакони, Трамп втрутився в ситуацію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 липня 2025, 14:56

Конгрес США провалив голосування за криптозакони, Трамп втрутився в ситуацію

Палата представників США не змогла ухвалити пакет із трьох ключових законопроєктів про регулювання криптовалют. Ініціатива провалилася через те, що 12 республіканців проголосували проти разом із демократами. Після цього в ситуацію втрутився президент Дональд Трамп, і вже на 16 липня призначено повторне голосування. Про це пише ForkLog.

Палата представників США не змогла ухвалити пакет із трьох ключових законопроєктів про регулювання криптовалют.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати голосування та причини провалу

За ухвалення законопроєктів проголосували 196 конгресменів, тоді як проти виступили 223. Для успіху не вистачило голосів 12 республіканців, серед яких були Марджорі Тейлор Грін, Чіп Рой та інші представники консервативного крила партії.

Основною причиною їхньої позиції стала відсутність у законопроєкті про стейблкоїни (GENIUS Act) прямої заборони на випуск цифрової валюти центрального банку (CBDC).

«Я проголосувала проти, бо в ньому немає заборони на цифрову валюту центробанку», — заявила Марджорі Тейлор Грін.

Реакція Трампа та повторне голосування

Після провального голосування президент США Дональд Трамп провів зустріч в Овальному кабінеті з 11 із 12 республіканців, які голосували проти.

«Після короткого обговорення вони погодилися проголосувати завтра вранці на підтримку закону», — написав президент у Truth Social.

Трамп також провів переговори зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Невдовзі після цього лідер республіканської більшості Стів Скаліз оголосив, що повторний розгляд законопроєктів заплановано на 16 липня.

Що розглядав Конгрес

На голосування в межах «криптотижня» було винесено три ініціативи:

  • GENIUS Act: Встановлює правила для стейблкоїнів, зокрема вимоги до їхнього повного забезпечення резервами. Цей законопроєкт вже був схвалений Сенатом.
  • CLARITY Act: Створює загальну регуляторну базу для крипторинку, розмежовуючи повноваження між Комісією з цінних паперів (SEC) та Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).
  • Anti-CBDC Surveillance State Act: Прямо забороняє Федеральній резервній системі випускати цифрову валюту центробанку для приватних осіб.

Чому в США сперечаються через цифрову валюту центробанку (CBDC)

Central Bank Digital Currency (CBDC) — це цифрова форма грошей, яка, на відміну від криптовалют, як-от біткоїн, випускається та гарантується безпосередньо центральним банком країни. Це, по суті, цифровий еквівалент готівки.

Суперечки навколо CBDC у США є дуже гострими і мають ідеологічний характер, особливо в консервативних та лібертаріанських колах Республіканської партії. Головні побоювання полягають у тому, що CBDC може стати інструментом тотального державного контролю та стеження.

Критики вважають, що, на відміну від анонімної готівки, всі транзакції з цифровою валютою будуть фіксуватися державою. Це, на їхню думку, може призвести до зловживань: уряд зможе відстежувати всі покупки громадян, блокувати рахунки неугодних осіб або навіть «програмувати» гроші, обмежуючи, на що їх можна витрачати. Саме тому такі політики, як Марджорі Тейлор Грін, вимагають повної законодавчої заборони CBDC, а не лише регулювання стейблкоїнів.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами