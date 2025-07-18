Індекс Біг Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні

Українська гривня недооцінена щодо долара на 47,5%. При цьому гривня піднялася з шостого на восьме місце з кінця у списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Мака. Про це йдеться в даних рейтингу видання The Economist за липень 2025 року.

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Біг Мак коштує 132 гривні в Україні та $6,01 у США. З цього випливає, що курс української валюти недооцінений на 47,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/$, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 21,96 грн/$.

У січні 2025 року українська гривня була на шостому місці з кінця у списку найбільш недооцінених валют світу. За цей час курс долара впав на 19 копійок, проте Біг Мак подорожчав в Україні на 12 грн, а в США на $0,22.

Найбільш недооцінені валюти

Найбільш недооціненими валютами світу у липні 2025 року є грошові одиниці:

Єгипту (-57,9%),

Індонезії (-57%),

Індії (-56,2%),

Тайваню (-55,7%),

В'єтнаму (-51,6%),

Філіппін (-50,4%),

ПАР (-49,8%).

Найбільш переоцінені валюти

Найбільш переоціненими валютами є:

швейцарський франк (+49,6%),

уругвайський песо (+29,6%),

норвезька крона (+22,1%),

шведська крона (+21,8%),

данська крона (+16,6%),

євро (+15,2%),

британський фунт (+13,5%).

Нагадаємо

У 2022 році українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг Маку.

У 2021 році згідно з індексом Біг Мака, $1 в Україні повинен коштувати 11,5 грн.

У 2019 українська гривня була однією з найбільш недооцінених валют світу, а її реальний курс, згідно з індексом Біг Мака, повинен був становити 10,05 грн/$.

У 2018 році гривня за індексом Біг Мака була недооцінена на 65,1% — найбільше у світі. Тоді наголошувалося, що реальний курс гривні повинен становити 9,68 грн/$.

Що оцінюють

У дослідженні, яке проводиться з 1986 року, оцінюється вартість бургера «Біг Мак», який продається в популярній мережі фаст-фудів «МакДоналдс». The Economist порівнює вартість бургерів у всіх країнах світу з його вартістю в США.

Історія рейтингу Біг Мака

Рейтинг Біг Мака почали складати в 1986 році і за основу розрахунків взяли ціну звичайного бутерброда. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер Біг Мак — це своєрідний аналог продуктового кошика оскільки в ньому є хліб, м'ясо, і овочі.