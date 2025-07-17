США володіє лише 28 988 BTC, у картелю Сіналоа конфіскували криптоактиви на $10 млн: що нового

Палата представників США наблизилася до голосування щодо ключових законопроєктів про регулювання криптовалют

Палата представників США схвалила процедурне рішення, яке відкриває шлях до фінального голосування за низку важливих законопроєктів, що стосуються регулювання криптовалют. Серед них:

«Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS Act) — цей законопроєкт передбачає створення всеосяжної регуляторної бази для стейблкоїнів у США.

«Digital Asset Market Clarity Act of 2025» (CLARITY Act) — має на меті чітко визначити правовий статус криптоактивів та встановити прозорі правила для їхнього регулювання.

«Anti-CBDC Surveillance State Act» — спрямований на заборону випуску цифрового долара безпосередньо Федеральною резервною системою, щоб запобігти потенційному державному нагляду.

Відповідне рішення підтримали 217 конгресменів, тоді як 212 виступили проти. Варто зазначити, що жоден представник Демократичної партії не проголосував «за».

Журналістка Fox Business Елеонор Терретт повідомила, що голосування щодо цього правила стало найдовшим в історії Палати представників, тривавши майже 10 годин. За її словами, деякі республіканці кілька разів змінювали свою позицію протягом доби, очікуючи на сигнал від партійного керівництва.

Терретт також додала, що фінальне голосування щодо законопроєкту GENIUS може відбутися вже 18 липня. Також можливе голосування щодо CLARITY.

Крім того, за її словами, в рамках досягнутих домовленостей положення про заборону центральних банківських цифрових валют (CBDC) буде включене до оборонного бюджету США (NDAA).

Як додали у CoinDesk, якщо законопроєкт GENIUS буде ухвалений, його передадуть президенту США Дональду Трампу для підпису. Законопроєкт CLARITY, за даними Punchbowl News, може бути винесений на голосування наступного тижня.

Спецслужби США конфіскували у картелю Сіналоа криптоактиви на $10 мільйонів під час операції в Маямі

Американські спецслужби провели в Маямі масштабну операцію проти відомого наркокартелю Сіналоа, в результаті якої конфіскували $10 млн у криптовалюті та заарештували учасників угруповання. За даними Міністерства юстиції США, до операції були залучені Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Управління з боротьби з наркотиками (DEA).

Ця операція є частиною ширшої кампанії з боротьби з незаконними наркотиками. За її підсумками, з початку 2025 року було вилучено понад 300 000 фунтів наркотичних засобів.

За наявними даними, тільки цього року спецслужби США ліквідували десятки нарколабораторій. При цьому вони вилучили мільйони доз фентанілу, кокаїну та метамфетаміну по всій країні.

Серед успішних рейдів за першу половину 2025 року:

Ліквідація лабораторії з виробництва наркотиків в окрузі Керн, Каліфорнія.

Перехоплення вантажу з 700 фунтами заборонених речовин, замаскованого під доставку огірків у Джорджії.

Вилучення фентанілу та зброї в Південній Кароліні.

Виявлення в Техасі 1700 фунтів метамфетаміну, вартість якого перевищила $15 млн.

Генпрокурор Памела Бонді попередила, що не варто недооцінювати масштаби загрози. За її словами, судові процеси проти членів картелю тривають. Серед них знаменна справа Овідіо Гусмана Лопеса, сина «Ель Чапо», який нещодавно визнав себе винним за наркостаттями.

Правоохоронці зазначають, що злочинна активність картелю Сіналоа все частіше супроводжується використанням цифрових активів. За даними аналітиків Elliptic, у 2025 році обсяги відмивання коштів через кросчейн-свопи досягли $21,8 млрд. Значна частина цих коштів припадає на незаконні операції з наркотиками.

Кросчейн-механізми дозволяють злочинцям конвертувати кошти між різними блокчейн-мережами, що значно ускладнює відстеження транзакцій. Попри технічну складність і високі комісії, ця схема стає дедалі популярнішою в кримінальному середовищі.

ЄС посилив санкції: під обмеження потрапили криптоплатформа A7 та прокремлівський пропагандист за втручання у вибори та обхід санкцій

Європейський Союз оголосив про запровадження санкцій проти проросійського інфлюенсера Симеона Бойкова та молдовської криптоплатформи A7. Їх звинувачують у втручанні у вибори, поширенні дезінформації та використанні криптовалют для обходу міжнародних фінансових обмежень.

Основна увага санкцій зосереджена на A7, компанії з Молдови, яку пов’язують із втручанням у президентські вибори в країні та референдум щодо вступу до ЄС у 2024 році. За даними слідства, платформа використовувалася для прямого підкупу виборців та нелегального фінансування через стейблкоїн місцевої валюти РФ — A7A5.

«A7A5 створили з єдиною метою — обходити санкції», — заявила Ізабелла Чейз, керівниця з питань політики EMEA у TRM Labs, у коментарі Decrypt.

Інший фігурант санкцій — Симеон Бойков, відомий як «австралійський козак». Його звинувачують у поширенні прокремлівської дезінформації, зокрема у публікації фейкового відео про «фальсифікації» на виборах у США 2024 року. За інформацією TRM Labs, Бойков отримував фінансування через сервіси обміну готівки на криптоактиви, даркнет та неідентифіковані російські біржі.

Рублевий стейблкоїн A7A5 за короткий час, за оцінками ЗМІ, використали для транзакцій на суму $9,3 млрд — хоча у TRM Labs застерегли, що офіційного підтвердження цього обсягу немає.

«Навіть якщо цифри вражають, кількість залучених структур досить невелика. У порівнянні з іншими стейблкоїнами, обсяг використання A7A5 у контексті санкцій — відносно обмежений», — пояснила Чейз.

Аналітики TRM Labs підкреслили, що санкції ЄС чинять тиск не лише на підсанкційні юрисдикції, а й на третіх учасників, які обирають між співпрацею з платформами типу A7 та доступом до ринків ЄС та Великої Британії.

Розслідування: Уряд США володіє лише 28 988 BTC — значно менше, ніж вважалося раніше

Згідно з оновленими офіційними даними, у розпорядженні уряду США знаходиться значно менше біткоїнів, ніж раніше припускали аналітики. Наразі йдеться про 28 988 BTC, що еквівалентно приблизно $3,4 млрд за поточним курсом. Це суттєво відрізняється від поширених оцінок у близько 200 000 BTC, які оцінювалися в понад $24 млрд.

Цю інформацію оприлюднила незалежна журналістка під псевдонімом L0la L33tz у X. Вона отримала ці дані у відповідь на запит, надісланий до Служби маршалів США 24 березня 2025 року. У нещодавно отриманій відповіді зазначено:

«Загальний обсяг біткоїнів у власності уряду США становить 28 988,35643016 BTC, або близько $3,44 млрд за поточним курсом».

Ці дані викликали хвилю запитань, адже аналітична платформа Arkham Intelligence раніше повідомляла, що американський уряд контролює понад 200 000 BTC, включаючи активи, вилучені у різних криптосправах, таких як Silk Road,Bitfinex та Helix.

Як пояснила L0la L33tz, Служба маршалів США регулярно ліквідує вилучені активи через публічні аукціони. Тому, якщо про продаж не було офіційних оголошень, наданий перелік біткоїнів вважається достовірним.

Журналістка також запропонувала надати повний список адрес та деталей, зазначивши, що охочі можуть звертатися до неї безпосередньо.

Ймовірно, дані Arkham Intelligence про наявність 200 000 BTC базувалися на адресах, пов’язаних з урядовими структурами, але без офіційного підтвердження фактичного володіння цими активами на цей момент.