Пакистан та Сальвадор підписали угоду про впровадження біткоїн-стратегії

Голова Ради з криптовалют Пакистану (PCC) та спеціальний радник прем'єр-міністра з питань криптовалют і блокчейну Білал бін Сакіб та президент Сальвадору Найіб Букеле підписали Лист про наміри . Він передбачає співпрацю у сфері державного прийняття першої криптовалюти, фінансової інклюзії та розробки політик.

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«Він лідер із майбутнього, який першим побачив майбутнє. Коли підтримувати Bitcoin ще не було модно, він зробив це з переконанням», — заявив Сакіб, назвавши Букеле «одним із найвизначніших візіонерських лідерів нашого часу».

Документ став результатом їхньої зустрічі в Сан-Сальвадорі для обговорення впровадження біткоїн-стратегії.

Сакіб наголосив, що досвід Сальвадору може стати дорожньою картою для країн, які мають обмежені ресурси, але амбітні плани, зокрема в цифровій сфері.

Він підкреслив, що країни з новою економікою не повинні чекати — вони можуть впроваджувати блокчейн і криптотехнології вже зараз, орієнтуючись на приклад Букеле.