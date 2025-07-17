Голова Ради з криптовалют Пакистану (PCC) та спеціальний радник прем'єр-міністра з питань криптовалют і блокчейну Білал бін Сакіб та президент Сальвадору Найіб Букеле підписали Лист про наміри. Він передбачає співпрацю у сфері державного прийняття першої криптовалюти, фінансової інклюзії та розробки політик.
17 липня 2025, 18:10
Пакистан та Сальвадор підписали угоду про впровадження біткоїн-стратегії
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«Він лідер із майбутнього, який першим побачив майбутнє. Коли підтримувати Bitcoin ще не було модно, він зробив це з переконанням», — заявив Сакіб, назвавши Букеле «одним із найвизначніших візіонерських лідерів нашого часу».
Документ став результатом їхньої зустрічі в Сан-Сальвадорі для обговорення впровадження біткоїн-стратегії.
Сакіб наголосив, що досвід Сальвадору може стати дорожньою картою для країн, які мають обмежені ресурси, але амбітні плани, зокрема в цифровій сфері.
Він підкреслив, що країни з новою економікою не повинні чекати — вони можуть впроваджувати блокчейн і криптотехнології вже зараз, орієнтуючись на приклад Букеле.
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Джерело: Мінфін
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