Національний банк України встановив на 18 липня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,8232 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 4 копійки.
17 липня 2025, 16:57
НБУ знизив гривню на чотири копійки
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Валютний ринок
Офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлено на рівні 48,4527 грн/євро. Європейська валюта подешевшала на 6 копійок.
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Джерело: Мінфін
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