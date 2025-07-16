Євро продовжує дешевшати, а офіційний курс долара майже не змінюється. Така тенденція спостерігається на цьому тижні, свідчать дані НБУ, який визначився з курсами на четвер, 17 липня.
16 липня 2025, 15:49
Євро продовжує дешевшати: НБУ встановив нові курси валют
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Курс долара
На четвер, 17 липня, НБУ встановив такий курс долара: 41,8129 грн (у середу було 41,8211).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,5197, що на 28 копійок менше, ніж у середу (48,8031).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на четвер, 17 липня, встановив такий курс польського злотого: 11,3901 (у понеділок курс був 11,4701).
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Джерело: Мінфін
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