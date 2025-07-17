Інфляція у єврозоні у червні прискорилася до 2%

Споживчі ціни в єврозоні у червні збільшилися на 2% у річному вираженні, згідно з остаточними даними статистичного управління Європейського союзу. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 1,9% у травні (мінімальний підйом за вісім місяців).

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Як змінилися ціни

Темпи зростання споживчих цін у єврозоні знаходяться у цільового показника Європейського центрального банку, що свідчить про те, що регулятору вдалося взяти інфляцію під контроль.

Підвищення цін на послуги в єврозоні минулого місяця прискорилося до 3,3% із травневих 3,2%. Вартість продуктів харчування, алкоголю та тютюну зросла на 3,1% після підвищення на 3,2% у травні. Ціни на енергоносії знизилися на 2,6% після падіння на 3,6% на місяць раніше, промислові товари подорожчали на 0,5% (у травні — на 0,6%).

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Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у червні збільшилися на 2,3% у річному вираженні, як і місяцем раніше. Це збіглося як із попередньо оголошеними темпами, так і з очікуваннями експертів.

Індекс CPI у червні щодо попереднього місяця підвищився на 0,3%.