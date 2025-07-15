У США інфляція у червні прискорилася до 2,7%

У США у червні споживчі ціни (індекс CPI) збільшилися на 2,7% у річному обчисленні, повідомило Міністерство праці. Темпи зростання цін прискорилися порівняно з 2,4% у травні.

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Як змінилися ціни

Ціни на енергоносії у США минулого місяця знизилися на 7,9%, зокрема бензин подешевшав на 8,3%. Вартість продуктів харчування збільшилась на 3%, електрика подорожчала на 5,8%, транспортні та медичні послуги — на 3,4%. Одяг подешевшав на 0,5%.

Ціни на нові автомобілі зросли на 0,2%, на вживані — на 2,8%.

Індекс CPI у червні підвищився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, як і очікували аналітики.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,2% щодо травня та на 2,9% у річному вираженні. Експерти прогнозували підвищення на 0,3% та 3% відповідно. У травні підйом становив 0,1% та 2,8%.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових факторів при прийнятті рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції американського ЦП становить 2%. Наступне засідання ФРС відбудеться 29−30 липня.