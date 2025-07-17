Бізнес зберігає віру в економічне відновлення України

У другому кварталі 2025 року бізнес зберіг позитивні оцінки ділової активності в наступні 12 місяців. Респонденти продовжували очікувати на зростання обсягів виробництва товарів та послуг в Україні, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств на тлі поліпшення інфляційних та курсових очікувань. Про це свідчить новий звіт «Ділові очікування підприємств України» від НБУ .

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Індекс ділових очікувань

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 103,1% порівняно зі 108,2% у І кварталі 2025 року.

Учасники опитування зберегли позитивні оцінки щодо загальних обсягів реалізації продукції, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також фінансово-економічного стану підприємств.

Натомість респонденти стримано оцінили майбутні інвестиційні видатки на проведення будівельних робіт, а також посилили негативні оцінки щодо майбутньої кількості працівників.

Пожвавлення ділової активності очікували підприємства 13 областей та переважної більшості напрямів діяльності.

Воєнні дії та їхні наслідки залишаються домінуючим чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Зберігається вагомим вплив браку кваліфікованих працівників.

Очікування щодо макроекономічної ситуації

Бізнес продовжив очікувати на збільшення обсягу виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей — 9,2% (у І кварталі - 15,6%).

Активізацію виробництва очікували респонденти з 15 областей, представники всіх видів економічної діяльності, крім транспорту та зв'язку, а також всі за розміром та напрямами діяльності. Найвищі очікування продемонстрували підприємства енерго-та водопостачання, великі підприємства, а також ті, що здійснюють лише експортні операції.

Інфляційні очікування уперше за рік поліпшились: у ІІ кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 10,9% порівняно з 11,5% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15%, зменшилася до 15% з 20,1% у попередньому опитуванні.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 78,4% респондентів. Також респонденти очікували посилення впливу таких чинників, як «ціни на світових ринках» та «доходи населення».

Натомість третій квартал поспіль послаблювались оцінки щодо впливу курсового чинника. Крім того, суттєво послабились очікування стосовно впливу чинника «податкові зміни».

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Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Бізнес зберіг негативні оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 5,3% порівняно з «мінус» 3,4% у І кварталі.

Респонденти продовжили позитивно оцінювати зміни фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 2,4% (у I кварталі 2025 року — 4,7%).

Поліпшення оцінок продемонстрували респонденти переважної більшості представлених видів діяльності, найбільше — добувної промисловості, сільського господарства, а також енерго- та водопостачання. Водночас респонденти торгівлі все ще мали песимістичні очікування.

Очікувалося дещо повільніше зростання обсягів реалізації продукції, у тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 10.5% і 9,4% відповідно (у І кварталі - 20,7% та 19,5% відповідно).

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували респонденти всіх видів економічної діяльності, найбільше — енерго- та водопостачання, сільського господарства та інших видів діяльності.

Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку очікували респонденти переробної промисловості, сільського господарства, інших видів діяльності, а також торгівлі.

Респонденти зберегли позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 7,8% (у І кварталі - 13,4%). Водночас респонденти мали стримані очікування щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей -«мінус» 0,7 % (у I кварталі - 2,7%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, продовжують очікувати на зростання їх обсягів у наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами: баланс відповідей — 14,3% (у І кварталі - 17,2%). Найвищі очікування мали підприємства транспорту та зв’язку, а також енерго- та водопостачання.

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становила 20,2% порівняно з 19,2% у попередньому опитуванні.

Респонденти посилили негативні оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 4,4% (у I кварталі - «мінус» 0,6%).

Негативні очікування мали респонденти більшості видів економічної діяльності, найбільше — транспорту і зв’язку, торгівлі, а також енерго- та водопостачання. Натомість підприємства будівництва та добувної промисловості очікували на збільшення кількості працівників у наступні 12 місяців.

Учасники опитування послабили очікування щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей — 49,8% порівняно з 60,1% у попередньому кварталі.

На тлі зменшення потреби в позикових коштах найближчим часом (до 33,3% опитаних у ІІ кварталі порівняно з 38,1% у І кварталі) зменшилася частка респондентів, які планують брати банківські кредити — 33,9% (у І кварталі - 35,2%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті - 83% (у І кварталі - 80,9%). Зависокі ставки залишаються найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів — 47,7% відповідей. Значна частка респондентів продовжувала зазначати про наявність інших джерел фінансування — 43,6% порівняно із 44,2% у попередньому опитуванні.

Дещо посилився вплив чинника «значні коливання курсу гривні до іноземних валют» (на 2,2 в. п. до 18%).

Респонденти суттєво знизили свої оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей — 9,8% (у попередньому опитуванні - 17,3%).

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, становила 6,4% порівняно з 7,1% у І кварталі.

Опитування

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 28 травня 2025 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованих територій).

Серед опитаних підприємств 21,2% - компанії торгівлі, 18,9% - переробної промисловості, 14,4% - сільського господарства, 13,8% - транспорту та зв’язку, 6,1% - добувної промисловості, 5,1% - енерго- та водопостачання, 3,2% - будівництва, 17,4% - інші; 31% респондентів — великі підприємства, 36,6% - середні, 32,4% - малі.

Регулятор зазначив, що результати опитування відображають лише думку керівників підприємств, а не офіційні оцінки Національного банку.