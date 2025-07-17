Що буде з курсом долара: Український бізнес поліпшив очікування

Український бізнес демонструє покращення девальваційних настроїв другий квартал поспіль. Більшість керівників підприємств очікують, що обмінний курс долара зросте, але залишиться нижче позначки 45 гривень. Про це свідчить звіт «Ділові очікування підприємств України» від НБУ за другий квартал 2025 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Керівники українських підприємств поліпшили свої курсові очікування другий квартал поспіль. Середнє очікуване значення обмінного курсу через 12 місяців — 43,84 грн/$ (у І кварталі 2025 року — 44,23 грн/$).

64,6% респондентів очікували обмінний курс у межах 42,01−45,00 грн/$, 21,6% упевнені, що він буде вищий.

Читайте також: Курс 45,6 грн/$ та нові права податківців — що уряд заклав до Бюджетної декларації

Опитування

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 28 травня 2025 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованих територій).

Серед опитаних підприємств 21,2% - компанії торгівлі, 18,9% - переробної промисловості, 14,4% - сільського господарства, 13,8% - транспорту та зв’язку, 6,1% - добувної промисловості, 5,1% - енерго- та водопостачання, 3,2% - будівництва, 17,4% - інші; 31% респондентів — великі підприємства, 36,6% - середні, 32,4% - малі.

Регулятор зазначив, що результати опитування відображають лише думку керівників підприємств, а не офіційні оцінки Національного банку.