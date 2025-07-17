BTC чи XYZVerse? Новий прогноз AI передбачає, що XYZVerse може принести більше ROI у 2025 році

Новий гравець на ринку криптовалют може незабаром затьмарити Bitcoin . Нещодавній прогноз AI передбачає, що XYZVerse може принести в 50 разів більше прибутку від інвестицій до 2025 року. Цей сміливий прогноз викликає інтерес серед інвесторів, які шукають наступну велику можливість. Чим відрізняється XYZVerse? Наступні висновки пояснюють, чому цей цифровий актив може стати переломним моментом.

Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація наближається до позначки в 15 мільйонів доларів

Проєкт XYZVerse ($XYZ), який поєднує світ спорту та криптовалют, привернув значну увагу інвесторів. На відміну від типових мем-монет, XYZVerse позиціонує себе як довгострокова ініціатива з чітким планом розвитку та активною спільнотою. Нещодавно проєкт був визнаний найкращим новим мем-проєктом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час передпродажу токен $XYZ показав стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з 0,0001 до 0,003333 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,005 долара. Остаточна ціна передпродажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 14 мільйонів доларів, і передпродаж наближається до чергової важливої позначки в 15 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують нагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники не є просто глядачами — вони отримують нагороду за свою відданість у вигляді токенів XYZ, що роздаються безкоштовно. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі призи.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розроблений, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

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Біткойн (BTC)

Джерело: TradingView

Біткойн останнім часом демонструє значне зростання. За останні шість місяців його ціна зросла на 19,12%. За останній місяць вона піднялася на 12,59%, а за останній тиждень — на 9,11%. Наразі біткойн торгується в діапазоні від 111134 до 122428 доларів, демонструючи сильний імпульс.

Технічні індикатори вказують на потенціал подальшого зростання. 10-денна та 100-денна прості ковзні середні знаходяться близько, відповідно на рівні 118357 та 118088 доларів, що свідчить про стабільність. Індекс відносної сили знаходиться на рівні 59,34, що нижче рівня перекупленості, що вказує на можливість зростання. Індикатор стохастик знаходиться на рівні 81,31.

Найближчий рівень опору для біткойна — 126231 долар. Якщо він проб'є цей рівень, наступною ціллю стане 137525 доларів. Досягнення цієї мети означатиме приблизне зростання на 10% від поточних цін. З іншого боку, найближчий рівень підтримки знаходиться на позначці 103644 доларів, а другий рівень підтримки — на позначці 92350 доларів. Падіння до першого рівня підтримки означатиме зниження приблизно на 7%. З огляду на останні тенденції та показники, біткойн може продовжити свій висхідний тренд.

Висновок

BTC та інші хороші монети мають свої переваги, але унікальний підхід та потенціал зростання XYZVerse роблять його видатним у поточній бичачій гонці.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse