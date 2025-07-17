BTC чи XYZVerse? Новий прогноз AI передбачає, що XYZVerse може принести більше ROI у 2025 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 липня 2025, 17:15

BTC чи XYZVerse? Новий прогноз AI передбачає, що XYZVerse може принести більше ROI у 2025 році

Новий гравець на ринку криптовалют може незабаром затьмарити Bitcoin. Нещодавній прогноз AI передбачає, що XYZVerse може принести в 50 разів більше прибутку від інвестицій до 2025 року. Цей сміливий прогноз викликає інтерес серед інвесторів, які шукають наступну велику можливість. Чим відрізняється XYZVerse? Наступні висновки пояснюють, чому цей цифровий актив може стати переломним моментом.

Новий гравець на ринку криптовалют може незабаром затьмарити Bitcoin.

Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація наближається до позначки в 15 мільйонів доларів

Проєкт XYZVerse ($XYZ), який поєднує світ спорту та криптовалют, привернув значну увагу інвесторів. На відміну від типових мем-монет, XYZVerse позиціонує себе як довгострокова ініціатива з чітким планом розвитку та активною спільнотою. Нещодавно проєкт був визнаний найкращим новим мем-проєктом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Изображение выглядит как Человеческое лицо, мультфильм, одежда, снимок экранаСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час передпродажу токен $XYZ показав стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з 0,0001 до 0,003333 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,005 долара. Остаточна ціна передпродажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 14 мільйонів доларів, і передпродаж наближається до чергової важливої позначки в 15 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують нагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники не є просто глядачами — вони отримують нагороду за свою відданість у вигляді токенів XYZ, що роздаються безкоштовно. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі призи.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розроблений, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Айрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Біткойн (BTC)

Chart BTC

Джерело: TradingView

Біткойн останнім часом демонструє значне зростання. За останні шість місяців його ціна зросла на 19,12%. За останній місяць вона піднялася на 12,59%, а за останній тиждень — на 9,11%. Наразі біткойн торгується в діапазоні від 111134 до 122428 доларів, демонструючи сильний імпульс.

Технічні індикатори вказують на потенціал подальшого зростання. 10-денна та 100-денна прості ковзні середні знаходяться близько, відповідно на рівні 118357 та 118088 доларів, що свідчить про стабільність. Індекс відносної сили знаходиться на рівні 59,34, що нижче рівня перекупленості, що вказує на можливість зростання. Індикатор стохастик знаходиться на рівні 81,31.

Найближчий рівень опору для біткойна — 126231 долар. Якщо він проб'є цей рівень, наступною ціллю стане 137525 доларів. Досягнення цієї мети означатиме приблизне зростання на 10% від поточних цін. З іншого боку, найближчий рівень підтримки знаходиться на позначці 103644 доларів, а другий рівень підтримки — на позначці 92350 доларів. Падіння до першого рівня підтримки означатиме зниження приблизно на 7%. З огляду на останні тенденції та показники, біткойн може продовжити свій висхідний тренд.

Висновок

BTC та інші хороші монети мають свої переваги, але унікальний підхід та потенціал зростання XYZVerse роблять його видатним у поточній бичачій гонці.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами