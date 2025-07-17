Український ринок M&A розвивається попри виклики

В Україні за перше півріччя 2025 року, попри стримані очікування щодо зростання ВВП та постійні воєнні виклики, український ринок злиттів і поглинань (M&A) демонструє позитивну динаміку. Про це йдеться у звіті M&A Radar.

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Пожвавлення внутрішніх угод та стратегічні придбання як всередині країни, так і за її межами сприяли зростанню кількості та вартості угод на 26% та 21% відповідно, що свідчить про адаптивність ринку до умов постійної нестабільності.

Ринок M&A

У І півріччі 2025 року в Україні було укладено 34 угоди M&A (порівняно з 27 у відповідному періоді 2024 року), а загальна вартість розкритих угод зросла до $716 млн. Хоча фінансові деталі були розголошені лише для 50% угод (проти 59% у І півріччі 2024), середній розмір угоди зріс до $42 млн (з $37 млн).

Основними драйверами цього зростання стало придбання іспанського виробника м’яса Uvesa агрохолдингом МХП за 270 млн євро, а також купівля Uklon компанією «Київстар» за $155 млн.

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Активність українських інвесторів на локальному ринку стала ключовим джерелом зростання M&A в Україні у першій половині 2025 року, забезпечивши понад половину загального обсягу угод ($367 млн за 25 транзакціями). Для порівняння, частка угод за участю українських інвесторів у І півріччі 2024 року становила лише 20%.

Водночас угода «Київстар"-Uklon становила 42% загальної вартості угод за участю українських інвесторів. Попри це, широке охоплення секторів — нерухомість, агро, технології, нафта й газ, споживчі товари — свідчить про стійкий інтерес до внутрішнього ринку попри ризики, пов’язані з війною.

Окрім Uklon, стратегічна трансформація «Київстар» із телеком-оператора у цифрову екосистему також набирає обертів: компанія придбала Helsi за $10,5 млн та розглядає інвестицію у розмірі $30−80 млн у онлайн-аптечну платформу Tabletki.ua.

Угоди з придбання іноземних активів українськими інвесторами

Обсяг угод з придбання українськими компаніями іноземних активів у І півріччі 2025 року зріс до $329 млн, переважно завдяки угоді МХП-Uvesa.

Хоча загальна кількість таких угод зменшилась (п'ять угод проти восьми у 2024 році), українські компанії продовжують активну експансію на ринки Європи (319 млн доларів США за чотирма угодами) та Північної Америки (одна угода на 10 млн доларів США).

Кількість угод з придбання іноземними інвесторами українських активів у І півріччі 2025 року знизилась до чотирьох (порівняно з шістьма у 2024 році). Європа забезпечила половину цього обсягу, решта по одній угоді з регіонами MEA та Північної Америки.

Загальна вартість inbound-угод впала до $20 млн. Відсутність масштабних інвестицій, як-от раунд фінансування Creatio ($200 млн) чи угода NJJ Capital-Datagroup-Volia ($120 млн) у І півріччі 2024 року, позначилася на результатах.

Водночас ринок M&A схильний до сезонних коливань і зазвичай активізується у другій половині року. Тож підсумки 2025 року дадуть більш повну картину.