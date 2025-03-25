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25 березня 2025, 15:56

Ринок злиттів і поглинань досяг 10-річного мінімуму

Попри оптимістичні прогнози Волл-стріт щодо активізації бізнесу у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому, ринок злиттів і поглинань (M&A) та первинних публічних розміщень акцій (IPO) демонструє значне уповільнення. Кількість угод, укладених з початку року, досягла найнижчого рівня за останні десять років, що свідчить про зростаючу невизначеність на світових ринках. Про це пише FT.

Попри оптимістичні прогнози Волл-стріт щодо активізації бізнесу у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому, ринок злиттів і поглинань (M&A) та первинних публічних розміщень акцій (IPO) демонструє значне уповільнення.
Фото Pixabay

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Ринок M&A: спад кількості, зростання вартості

З початку 2025 року було оголошено про 6600 угод M&A, що на 30% менше порівняно з минулим роком і на 44% нижче пікового показника 2021 року. Водночас загальна вартість угод зросла на 14%, досягнувши майже 812 мільярдів доларів. Це зростання пояснюється кількома великими угодами, зокрема придбанням компанією Alphabet компанії Wiz за 32 мільярди доларів.

Вплив політичної невизначеності: тарифи Трампа

Невизначеність, пов'язана з політикою Вашингтона, зокрема з можливим запровадженням тарифів Дональдом Трампом, негативно впливає на малий бізнес і споживачів. Дослідження PYMNTS Intelligence показує, що 72% малих і середніх підприємств очікують підвищення цін через тарифи, а 30% прогнозують погіршення якості продукції. 74% компаній, обізнаних з тарифами, побоюються дефіциту товарів.

Реакція споживачів: негативні очікування

Приблизно 45% споживачів вважають, що тарифи негативно вплинуть на їхні особисті фінанси, а 35% вважають, що позитивні та негативні наслідки будуть збалансовані. Це ставить під сумнів готовність споживачів витрачати гроші в умовах зростання цін та зниження якості товарів.

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Джерело: Мінфін
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