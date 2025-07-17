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17 липня 2025, 12:35

Експорт України скоротився на 5,4% за п'ять місяців року — Держстат

Протягом січня-травня 2025 року обсяг експорту товарів з України склав $16,9 млрд, що на 5,4% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики України.

Протягом січня-травня 2025 року обсяг експорту товарів з України склав $16,9 млрд, що на 5,4% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Фото: AI

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Водночас імпорт товарів зріс до $31,54 млрд, показавши зростання на 13,9%. Таким чином, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило $14,59 млрд. Коефіцієнт покриття експортом імпорту знизився до 0,54 (порівняно з 0,65 минулого року).

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами із 220 країн світу.

За звітний період найбільш активно зростав експорт фармацевтичної продукції - на 24,5%, а також живих тварин та продукції тваринного походження — на 23,8%.

Однак експорт зернових культур скоротився на 24,0%, склавши $3,47 млрд.

Щодо імпорту, то найбільший приріст показали:

  • Електричні машини — імпорт зріс на 68,4% (до $4,45 млрд).
  • Зернові культури — імпорт збільшився на 48,9% (на $92,7 млн).
  • Мінеральне паливо, нафта та продукти переробки — імпорт зріс на 22,3% (до $4,21 млрд).

Читайте також: Україна різко скоротила експорт молочної продукції до ЄС: що відбувається на ринку

За даними Державної митної служби, загальний товарообіг України за січень-червень 2025 року сягнув $58,3 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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